به گزارش خبرنگار مهر، چشمه کوهرنگ از دامنه‌های «زردکوه» سرچشمه می‌گیرد و به دریاچه «سد کوهرنگ» می‌ریزد و از تونل اول کوهرنگ وارد زاینده رود می‌شود.

این چشمه که تأمین کننده آب چند استان و شهر از کشور بوده امروزه با اتمام ذخایر برفی رشته کوه «زردکوه» در حال خشک شدن است و این مهم می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای استان‌های «چهارمحال و بختیاری»، «اصفهان» و «یزد» به وجود آورد.

خسرو کیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از دهه ۷۰ تا کنون چهارمحال و بختیاری دچار بحران کم آبی و خشکسالی شده است، اظهار کرد: در گذشته این استان با یک درصد از مساحت کشور بیش از ۱۱ درصد آب را تأمین می‌کرد اما امروزه با بحران بی آبی مواجه شده است.

وی با اشاره به اینکه برداشت آب و میزان بارندگی با هم تناسب ندارند، عنوان کرد: طی دو هفته گذشته هشدار خشک شدن چشمه کوهرنگ که تأمین کننده آب چند استان است، داده شده بود.

مدیر کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ذخیره برف استان به صفر نزدیک است، تصریح کرد: بحران کم آبی در این استان از سال‌ها پیش آغاز شد و امروز تبدیل به فاجعه بزرگ شده است.