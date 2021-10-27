به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اداره آمار و سرشماری هنگ‌کنگ در گزارش جدید خود اعلام کرد واردات خالص طلای چین از هنگ‌کنگ در ماه سپتامبر حدود ۶۰ درصد جهش کرده و به بالاترین سطح خود در ۵ ماه اخیر رسیده است.

واردات خالص طلا از هنگ‌کنگ به چین (بزرگترین مصرف‌کننده طلای جهان) در ماه سپتامبر به ۳۴.۷۸۶ تن رسید که رشد چشمگیری را در مقایسه با واردات ۲۱.۸۰۴ تنی در ماه آگوست نشان می‌دهد.

دانیل بریسمن، تحلیل‌گر کامرزبانک، می‌گوید: قیمت کمتر طلا در بازارهای جهانی باعث شده است میزان خرید طلا از سوی چینی‌ها افزایش یابد. از سوی دیگر افزایش تورم در چین باعث شده است که شهروندان به سوی خرید طلا رو بیاورند تا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند.

عامل دیگری که باعث شده است شهروندان چینی بیشتر به سوی خرید طلا ترغیب شوند این است که آنها نگران تأثیرات گسترده‌تر بحران بدهی غول ساخت‌وساز چین، اورگرند، بر بازارهای مالی می‌باشند.

افزایش خرید طلا در بازار چین باعث شد تا قیمت خرید هر اونس طلا در بازارهای محلی ۱۲ دلار از شاخص قیمت جهانی بالاتر برود.

طبق داده‌های بانک مرکزی میزان طلای در اختیار چین تا انتهای سپتامبر به ۶۲.۶۴ میلیون اونس رسیده است.

داده‌های هنگ‌کنگ نمی‌تواند تصویر کاملی از خرید طلای چین نشان دهد چراکه واردات طلا به این کشور از طریق شانگهای و پکن هم انجام می‌شود.