زنبورداران ملزم به رعایت فاصله از زنبورستان های مجاور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین اکبرپور افزود: بر اساس برنامه سالیانه کوچ و استقرار زنبورستان ها، زنبورداران در فصل کوچ موظف به رعایت فاصله زنبورستان های خود با زنبورستان های مجاور هستند.

وی اظهار داشت: افرادی که دارای شناسنامه زنبورداری هستند و حداقل ۴۰ کلنی دارند، مشمول برنامه سالیانه کوچ و استقرار زنبورستان ها می‌شوند.

اکبرپور با اشاره به این که بر اساس ماده (۱۴) قانون نظام جامع دامپروری کشور هر سال یک ماه قبل از کوچ زنبورداران، برنامه سالیانه کوچ و استقرار زنبورستان ها به سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و اتحادیه‌های کشوری و استانی ابلاغ می‌شود، گفت: بر اساس این برنامه زنبورداران ملزم هستند در زمان پرورش ملکه، حداقل فاصله ۳ کیلو متر از مراکز تولید ملکه و ایستگاه‌های اصلاح نژاد را رعایت کنند.

وی ادامه داد: زنبوردارانی که از ۴۰ کلنی تا ۱۰۰ کلنی دارند حداقل فاصله شان از زنبورستان های مجاور یک هزار متر و در مناطق جنگلی و متراکم به لحاظ پوشش گیاهی، این فاصله به ۵۰۰ متر کاهش می‌یابد.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور، حداقل فاصله برای زنبوردارانی که تعداد کلنی هایشان از ۱۰۱ کلنی تا ۳۰۰ کلنی است را ۱۵۰۰ متر و در مناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گیاهی ۱۰۰۰ متر از زنبورستان های مجاور عنوان کرد.

به گفته وی، زنبورداران دارای ۳۰۱ کلنی به بالا موظفند با زنبورستان های مجاور خود ۲۰۰۰ متر فاصله داشته باشند و در مناطق جنگلی و با تراکم پوشش گیاهی این فاصله به ۱۵۰۰ متر کاهش می‌یابد.

اکبرپور در همین حال اضافه کرد: کاهش یا افزایش فواصل و یا ابطال هریک از مجوزهای استقرار زنبورستان ها با توجه به پوشش گیاهی یا فرصت شهددهی و میزان تولید گرده هر منطقه با تشخیص و صلاحدید معاون بهبود تولیدات دامی استان می‌تواند صورت بگیرد.

وی درباره عواقب رعایت نکردن فواصل میان زنبورستان ها در عرصه‌های طبیعی گفت: عدم رعایت فاصله زنبورستان ها از یکدیگر موجب می‌شود زنبورهای عسل برای تغذیه خود و نوزدان زنبور از منابع شهد گیاهی در آن منطقه به اندازه کافی بهره نبرند.

اکبرپور افزود: در صورتی که غذا و انرژی کافی به زنبورهای عسل نرسد، ضعیف می‌شوند و کاهش تخم ریزی ملکه، تلفات، کاهش تولید و بیمار شدن زنبور عسل اتفاق می‌افتد و به زنبورداران خسارت وارد می‌شود.

وی با بیان این که بسیاری از مجوزهای استقرار زنبورستان ها در عرصه‌های طبیعی از سوی مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و با هماهنگی ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها صادر می‌شود، اذعان داشت: تعداد زنبورستان ها باید متناسب با شرایط عرصه‌های طبیعی باشد.