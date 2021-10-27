به گزارش خبرنگار مهر، از آنجا که زندگی به سبک شهری در خانه‌های کوچک، آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی سبب شده سبک جدیدی از همسایه‌داری و سکونت در محلات شکل بگیرد، جشنواره رسم همسایگی در راستای آگاهی بخشی به مردم در مورد قوانین و حقوق افراد جامعه برگزار می‌شود.

این جشنواره با هدف ارائه راهکار برای نهادینه کردن فرهنگ صحیح آپارتمان نشینی برنامه ریزی شده و شامل بخش‌های متفاوتی از جمله پویش آپارتمان برتر است که طبق دستورالعمل‌هایی که به مجتمع‌های آپارتمانی ارائه می‌شود، تیم ارزیابی، آپارتمان نمونه و برتر را انتخاب می‌کند.

تولید محتواهای آموزشی از جمله مجموعه کلیپ، موشن، اینفو گرافی، پوستر و تیزر با موضوع مربوطه با هدف نشان دادن اهمیت همسایه داری در فرهنگ آپارتمان نشینی و انتشار آن در فضای مجازی از دیگر بخش‌های این جشنواره است.

شب شعر «رسم همسایگی» نیز اواخر آبان ماه برگزار می‌شود همچنین مسابقه و قصه خوانی در ارتباط با موضوع آپارتمان نشینی نیز از دیگر بخش‌های این جشنواره است.

این جشنواره از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد با حضور هنرمندان استان برگزار می‌شود.