لزوم حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی استان با اشاره به لزوم حمایت از فعالان اقتصادی، اظهار کرد: در راستای شعار سال، حمایت از تولد و رفع موانع تولید یکی از اولویت‌های دولت است که در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: مشکلات واحدهای تولیدی در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به صورت کارشناسی بررسی و رفع می‌شود.

استاندار همدان در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت حمایت تولید کننده‌ها در شرایط کنونی، گفت: رویکرد دولت به بخش خصوصی و واحدهای تولیدی حمایتی است.

قاسمی فرزاد تاکید کرد: تولیدکننده‌ها خط قرمز هستند و همه موظف‌اند که از فعالان اقتصادی حمایت کنند.

استاندار همدان در راستای مشکلات بانکی واحدهای تولیدی، گفت: بیشتر مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه بانکی، مالیاتی و بیمه است که باید به صورت کارشناسی بررسی و در جهت رفع آن‌ها اقدام شود.

در این نشست مدیران واحدهای تولیدی نظرات و پیشنهاداتی را داشتند که با استاندار در میان گذاشتند.