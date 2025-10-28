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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

محمدی: ۵۱۷ میلیارد تومان تسهیلات به تولیدکنندگان همدانی پرداخت شد

محمدی: ۵۱۷ میلیارد تومان تسهیلات به تولیدکنندگان همدانی پرداخت شد

همدان – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان از پرداخت بیش از ۵۱۷ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی و اجرای ۷۳ درصد از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی محمدی در نشست فعالان اقتصادی استان همدان با اشاره به پرداخت بیش از ۵۱۷ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی اظهار کرد: این تسهیلات با حمایت استاندار همدان و هماهنگی بخش اقتصادی استان پرداخت شده و اخیراً نیز ۴۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای توسعه فعالیت‌های تولیدی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به استقبال گسترده فعالان اقتصادی از بسته‌های حمایتی دولت افزود: تقاضا برای دریافت تسهیلات تولیدی در همدان دو و نیم برابر ظرفیت تخصیص‌یافته است و پرونده‌های متقاضیان به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

مدیرکل صمت استان همدان همچنین از برگزاری ۵۳ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از ابتدای سال خبر داد و گفت: در این جلسات، ۲۲۱ مصوبه به تصویب رسیده که تاکنون ۷۳ درصد آنها اجرایی شده و مابقی در دست پیگیری است.

محمدی یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان استان را ناترازی انرژی، افزایش هزینه حامل‌ها و کمبود منابع مالی عنوان کرد و بیان کرد: با تلاش تیم اقتصادی استان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، این مشکلات در مسیر حل قرار دارد.

وی همچنین به موانع ملی اشاره و تصریح کرد: طولانی شدن تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه از مشکلات عمده واحدهای تولیدی است که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است.

مدیرکل صمت استان همدان گفت: اجرای دقیق رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز باید در سطح نشست‌های ملی با رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی پیگیری شود تا روند صادرات روان‌تر گردد.

وی در پایان با اشاره به سیاست دولت وفاق ملی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری افزود: استان همدان با ظرفیت‌های معدنی، صنعتی و صادراتی خود، می‌تواند الگوی همدلی دولت و بخش خصوصی و از پیشروان تحقق شعار سال در کشور باشد.

کد مطلب 6637583

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