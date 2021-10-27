آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به پیش‌بینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از خروج سامانه بارشی از منطقه است که با توجه به جهت وزش باد روند افزایش آلاینده‌ها و در ارتفاعات مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: به سبب ماندگاری دمای کمینه زیر ۵ درجه سانتی‌گراد بیشتر از ۱۰ ساعت هرگونه عملیات بتن‌ریزی در این مناطق مطابق با آئین‌نامه بتن با مخاطره یخ‌زدگی همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد بوده و به تدریج صاف شده و هوا قابل قبول است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۱۸ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۳ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۷ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی، فردا آسمان البرز صاف همراه با غبار محلی و روند افزایش آلاینده‌ها است و هوا در پاره‌ای نقاط برای گروه‌های حساس ناسالم خواهد بود.

بهارونداحمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۱۷ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۵ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.