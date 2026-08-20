مکتب امام خامنه ای افق روشن حرکت امت اسلامی را ترسیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پنجشنبه شب در مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب که در مصلی امام خمینی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: ایستادگی جانانه مردم، نمازگزاران، خوزستانی های قهرمان و ملت بزرگ ایران حماسه ای عظیم خلق کرد که به برکت خون پاک امام و مقتدای شهیدمان شکل گرفته است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه قدرت بدون ایمان، توهم ایجاد می کند، تصریح کرد: در طول تاریخ معاصر مقابل خود چندین دشمن متوهم داشتیم و یکی از آن ها صدام جنایتکار بود که گمان می کرد شرایط کشور ایران به گونه ای بوده که می تواند با یک حمله و لشکرکشی ایران اسلامی را به زانو درآورد.

وی افزود: تهدید جنگ تحمیلی هشت ساله با دم مسیحایی امام عظیم شان، ایستادگی ملت ایران و قهرمانی رزمنده ها تبدیل به فرصت دفاع مقدس شد.

استاندار خوزستان با اشاره به تشییع باشکوه و عظیم امام شهید گفت: این عظمت دنیوی ایشان بود و عظمت اخروی رهبر شهید محفوظ است.

موالی زاده با بیان اینکه تقدیر بر این است که ملت ایران بار دیگر متوهمین را مقابل خود ببیند، عنوان کرد: دشمن برای خود نقشه ای طراحی کرده بود، ابتداجنگ دوازده روزه، سپس اغتشاشات وکودتای دی ماه و بعد جنگ رمضان را برپا کردند تا به خواسته شوم خود دست یابند اما پس از شهادت رهبر، ملت برای دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی، حریم ولایت، مام میهن و تمامیت عرضی کشور به خیابان ها آمدند تا محکم و استوار چشم در چشم دشمن بدوزند و دست رد به سینه دشمن بزنند.

وی بیان کرد: امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی به لحاظ مادی در میان ما نیستند اما به درجه رفیع شهادت رسیده است و نظاره گر حرکات، جهت گیری ها و ایستادگی ما مقابل دشمن هستند؛ رهبر شهید اگر نیست اما مکتب نجات بخش و راه و رسم ایشان پایدار است، مردم طی این مدت به خوبی نشان دادند چگونه به این مکتب معتقد هستند.

استاندار خوزستان با اعلام اینکه پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی، حضرت آقا در اولین نماز جمعه شرکت فرمودند و از سپهبد حاج قاسم سلیمانی با سه عنوان مدرسه درس آموز ، راه روشن و مکتب بودن سخن فرمودند، افزود: امروز امام شهید ما در ترازی بالاتر و در گستره ای افزون تر این مکتب را بنا کرده است؛ اهدافی که امام شهید دنبال می کردند از جمله تمدن سازی و امت سازی امروز یکی پس از دیگری در حال تحقق یافتن است.

موالی زاده گفت: امروز رهبری مقام معظم رهبری را صرفا در چهارچوب جغرافیای سیاسی نمی ببینیم بلکه یک امت تشکیل شده است.

وی خطاب به شرکت کنندگان در این مراسم، اظهار کرد: شما بخشی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع اعجاب آور رهبر معظم انقلاب در تهران، قم، نجف ، کربلا و مشهد مقدس بودید؛ شاهد بودیم در نجف و کربلا چه هنگامه ای برپا و چگونه حماسه ای خلق شد. این امت سازی نه تنها در عراق بلکه در بسیاری از کشورها شکل گرفته است.

استاندار خوزستان ادامه داد: اگر شرایط تشیبع رهبر شهید در هر کشور جهان وجود داشت آنگاه شاهد جمعیت ده ها میلیونی بودیم؛ دشمن بر ملت ها مسلط نیست و قلب ملت ها با ما است پس هرچه می خواهد به قتل برساند اما ملت ایران اهل قتال است و در این آوردگاه پیروز میدان خواهد بود.

موالی زاده خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی به فضل خداوند افق های روبرو را به خود گشوده و ملت ها را جذب نموده است که این امت سازی کار را تمام خواهد کرد و ملت را به پیروی نهایی خواهد رساند.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری جانفدای ملتی شدند که خود جانفدا هستند؛ رهبر شهید ما در چشم جهانیان عزیز شد که این عزت خدادادی، ایشان را در چنین ترازی بالا برد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه بسیاری از افرادی که در مراسم تشییع رهبر شرکت کردند از نسل جوان بودند، اظهار کرد: این نشان می دهد آموزه های رهبر شهید متوقف به یک یا دو نسل نشده بلکه به نسل جوان و نوجوان انتقال یافته که این مقدمه تمدن سازی است.

موالی زاده افزود: به حول قوه الهی، مکتب امام خامنه ای افق روشن حرکت امت اسلامی را ترسیم نموده و خط سرخ شهادت پشتوانه حریت، آزادگی، استقلال، عزت خواهی و انسانیت در تزار بالا است.

وی با تاکید بر اینکه امروز ملت بزرگ ایران در چشم جهانیان قد کشیده و رسم شهادت احیا شده است، بیان کرد: این به برکت حرکتی است که آغاز شده و متوقف نخواهد شد زیرا ملتی که عزت بخواهد و از ذلت تبری جوید عاقبت خوب، سعادت دنیا و آخرت نصیبش خواهدشد لذا ما همچنان فریاد « هیهات منه الذله » برمی آوریم.

استاندار خوزستان خطاب به مردم گفت: شما حماسه آفریدید، درس آزادگی و حریت به جهانیان آموختید و نشان دادید با اتکا به نیروهای داخلی، انسجام ملی، وحدت و یکپارچگی پشت سر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا می توان راه پر افتخار را پیمود.

موالی زاده با بیان اینکه امروز هر ایرانی در هر گوشه ای از جهان به ایرانی بودن خود افتخار می کند، افزود: در طول دوران جنگ مهاجرت از خارج کشور به داخل صورت گرفت که جهانیان را به بهت و حیرت درآورد.

وی تاکید کرد: امروز انسجام مثال زدنی میان قوای سه گانه کشور، دولت، مجلس، قوه قضاییه، سپاه، بسیج، ارتش، فراجا، سربازان گمنام امام زمان، روحانیت، دانشگاهیان و فرهنگیان را شاهد هستیم که همه در کنار هم یده واحده هستند و دشمن چنین ویژگی ممتازی که میان ملت بزرگ ما وجود دارد را نمی پذیرد؛ ما پشت سر مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا ایستاده ایم، دشمن زیون را شکست می دهیم و پیروزی نهایی از آن ملت بزرگ

ایران خواهد بود.