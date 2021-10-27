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۵ آبان ۱۴۰۰، ۲۱:۰۷

اسامی جایگاه های عرضه سوخت یارانه ای در شهرستان های تهران

اسامی جایگاه های عرضه سوخت یارانه ای در شهرستان های تهران

تهران- سوخت یارانه ای در هشت جایگاه در شهرستان های استان تهران عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سوخت یارانه‌ای در هشت جایگاه در شهرستان‌های استان تهران عرضه می‌شود.

اسامی این جایگاه‌ها به شرح زیر است:

- شهرستان ری: جاده خاوران، کیلومتر هشت جایگاه ۱۷۵.

- شهرستان ری: کمربندی سیمان، فیروزآباد، جایگاه ۲۱۶

- شهرستان ری: جاده خاوران، شهرک کاروان، انتهای ۲۰ متری پایانه، جایگاه ۲۴۴

- رباط کریم: جایگاه مهستان

- ورامین- جایگاه امام رضا (ع)

- پاکدشت: جایگاه کوروش

- پاکدشت: جایگاه انقلاب

- دماوند: جایگاه فیروزان

بر اساس این گزارش، در حال حاضر تقریباً همه جایگاه‌های سوخت در شهرستان‌های استان تهران به مدار بازگشته و در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

کد مطلب 5337737

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