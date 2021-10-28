آغاز هفته دوم رویداد پیشگام با حضور ۳۸ تیم

محمود سلوک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رویداد پیشگام در استان قزوین اظهار کرد: امروز روز اول از هفته دوم رویداد پیشگام در استان قزوین است.

وی افزود: در این مرحله گروه‌هایی که موفق شده‌اند مشکلات را اثبات کرده و وارد مرحله ریشه یابی شوند حضور دارند و در قدم بعدی از داورهای رویداد تأیید حضور در مرحله ریشه یابی و نیمه نهایی را می‌گیرند.

دبیر سومین رویداد پیشگام با اشاره به اینکه در این مرحله از رویداد ۳۸ تیم حضور دارند، عنوان کرد: این تیم‌ها امروز از ریشه یابی هایی که انجام داده‌اند دفاع می‌کنند و داوری نیز ناظر بر همین مسئله است.

وی تصریح کرد: داوری نیمه نهایی در روز چهارشنبه پیش رو اتفاق خواهد افتاد و در میان تیم‌های شرکت کننده ۸ تیم به مرحله نهایی می رسند.

دبیر سومین رویداد پیشگام در استان قزوین در پایان تصریح کرد: به جرأت می‌توانیم بگوییم ۳۰ تیم از گروه‌های شرکت کننده به صورت کاملاً حرفه‌ای و ریشه‌ای موضوعات را بررسی کرده‌اند.