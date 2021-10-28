مردم در یک اشتباه استراتژیک از عرصه اداره کشور حذف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (پنجشنبه 6 آبان ماه) در مراسم تجلیل از جامعه خدوم پزشکی و تکریم و معارفه رؤسای کل سازمان نظام پزشکی ایران حضور یافت و در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مدافعان سلامت، گفت: بنده نه از باب مسئولیتی که امروز دارم، بلکه به عنوان یک شهروند که از آغاز انقلاب در این جامعه حضور داشته‌ام، قدر زحمات، ایثارگری‌ها، گذشت و محبت جامعه پزشکی را دانسته و قدردان آنها هستم، ضمن آنکه حضور در این جمع باعث افتخار و خوشحالی من است.

وی ادامه داد: اگر چه در روزهای سخت دوران دفاع مقدس ما فرمانده لشگرها دغدغه‌های بسیاری داشتیم، اما از روز نخست جنگ، امداد و جامعه پزشکی حضور دائم داشته که باعث دلگرمی بود و لذا از این بابت نه رزمندگان و نه فرماندهان دغدغه‌ای نداشتند، چرا که آنها حداکثر 4 الی 5 کیلومتر از پشت خط با مجهزترین و زبده‌ترین کادر پزشکی حضور دائم داشتند. لذا به جامعه پزشکی خداقوت می‌گویم که در روزهای سخت با قدرت ایستادگی کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمان جنگ بحث‌هایی مانند اینکه افراد از کدام صنف، جناح سیاسی، دین و مذهب هستند، به هیچ عنوان موضوعیت نداشت، افزود: بعد از دوران دفاع مقدس نیز که توفیق حضور در اردوهای جهادی یا مناطق محروم را داشتم ردپای جامعه پزشکی را زودتر از خودمان دیده‌ایم و بابت این مسئله نیز قدردان آنها هستیم.

قالیباف بیان کرد: جامعه پزشکی در شرایط مختلف و حساس کشور به خوبی درخشیده و اوج این ایثار را در دوران کرونا و با جانفشانی‌های مدافعان سلامت دیدیم. لذا باید صفا و صمیمیتی که در دوران دفاع مقدس و حتی در میان مدافعان سلامت وجود دارد، حفظ کنیم، چرا که به آن نیازمندیم و فراموش نکنیم که هر آنچه که روی عقل و عدل سایه می‌اندازد را از خودمان دور کنیم، چرا که در غیر این صورت از انسانیت، خدمت و عمران استفاده نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه جامعه پزشکی در مسیر عدل و عقل حرکت کرده است، گفت: البته نمی‌خواهم اغراق کنم و بگویم جامعه پزشکی بدون ایراد است، چرا که ایراد در تمامی اقشار جامعه وجود دارد، اما برآیند کار می‌گوید؛ ارزش‌ها قابل انکار نبوده و به وضوح قابل مشاهده هستند و جامعه پزشکی نباید به فرصت‌طلبان فرصت دهد که چنین ارزش‌هایی را خدشه‌دار کنند.

رئیس قوه مقننه کشورمان اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم ما در آغاز گام دوم انقلاب این است که هر چه زمان گذشت، مردم را در تمامی عرصه‌ها به تدریج حذف کردیم، در حالی که انقلاب خود را با مردم آغاز کرده و پیروزی آن را مدیون آنها هستیم، این در حالی است که در هر موضوع قابل ملاحظه‌ای ردپای مردم مشخص است و به یقین هر جا که چالش وجود دارد، همانجایی است که مردم را حذف کرده‌ایم و ما در بخش‌های دولتی خود را جایگزین مردم کردیم که این یک اشتباه راهبردی و تاکتیکی است.

قالیباف معتقد است؛ سازمان نظام پزشکی و امثال آن تبلور حضور اقشار مختلف جامعه در حوزه‌های تخصصی خودشان هستند، لذا باید به تمام معنا امورات را به درستی پیش ببرند.

وی تأکید کرد: اگر چه ضعف‌هایی در سازمان‌هایی همچون نظام مهندسی و پزشکی با وجود تمام نقاط قوتشان، وجود دارد، اما باید در راستای از بین بردن این ضعف‌ها تلاش کرد تا کشور به جلو پیش رود و ضعف‌های بخش‌های دولتی و اداری را پوشش دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی که بر این باور است نخستین وظیفه سازمان نظام پزشکی رسیدگی و توجه به بیماران و سلامت آنان است، گفت: هر چند به لحاظ ثانوی یک مجموعه صنفی است که باید در اینجا هم برای حرکت در مسیر اصلی خود تلاش کند.

قالیباف در ادامه بیان کرد: زمانی که در این مسیر هستیم، باید از خود بپرسیم فلسفه وجودی ما در نظام اسلامی چیست؟، به نظر من فلسفه وجودی ما دادن آگاهی و شناخت به مردم از هر قشری است، اما سؤال این است باید به چیزی آگاهی پیدا کنند؟ که در پاسخ باید گفت؛ آنها باید به حقوقشان آگاهی پیدا کنند تا حقشان را مطالبه کرده ودر این مسیر حرکت کنند. البته این مهم وظیفه ما در دولت، مجلس، قوه قضائیه و... است تا مردم به حقوق خود آشنا شوند.

وی تصریح کرد: ثمره اینکه یک فرد از حق و حقوق خود آگاه باشد، این است که به صورت ناخودآگاه به وظایف خود نیز آشنا خواهد شد، اما ما همیشه به افراد، وظایفشان را گوشزد می کنیم، در حالی که اگر به حقوقشان آشنا شوند، ناخودآگاه وظیفه خود را انجام می دهند و در اینجا یک اتفاق بزرگ رخ خواهد داد و آن اعتماد اجتماعی است، چرا که هیچ سرمایه ای در هر جامعه ای مهمتر از اعتماد نیست.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: در جامعه ای که اعتماد ایجاد شود، مردم در تمام امور مشارکت اثرگذار و معنی دار خواهند داشت و بی تردید این جامعه به سمت پیشرفت و توسعه حرکت خواهد کرد و به یقین بار اصلی این مهم به دوش بنده و امثال بنده است، لذا باید به وظایف خود عمل کنیم.

قالیباف در ادامه توضیح داد: جامعه پزشکی و دیگر نهادهای تخصصی مردمی حق دارند در 4 رویکرد اصلی مجلس شورای اسلامی تحت عنوان مردمی سازی، هوشمندسازی، شفاف سازی و کارآمدسازی اظهارنظر کنند و در بخش مردمی سازی تمامی این سازمان ها باید ارتباط مستقیم با مجلس داشته باشند و طرح ها و لوایح خود را ارائه دهند، همچنین در سایت مجلس آپهای متعدد را طراحی کردیم که بتوانیم ارتباط مستقیمی با مردم برقرار کنیم. مثلا در بودجه سال 1400 ایرادات و انتقادات بحقی از طرف جامعه پزشکی مطرح شد که مثمرثمر بود، لذا می توان این مسیر را ادامه داد.

وی گفت: دولت اگر باید تصدی گری خود را در بسیاری از جاها رها کند، به یقین باید در بخش آموزش و پرورش، محیط زیست و سلامت به عنوان بخش های اساسی و مهم با تمام قدرت ایستادگی، خدمت و پشتیبانی کند. همچنین اگر موضوعاتی مانند پزشک خانواده، نظام ارجاع، سیستم الکترونیک و... نیازمند قانونگذاری و اصلاح قانون بود، ما در مجلس در خدمت شما هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان از خدمات ظفرقندی رئیس سابق سازمان نظام پزشکی قدردانی کرده و با عرض خیرمقدم به رئیس‌زاده رئیس جدید این سازمان گفت: اگر چه این جابجایی ها طبیعی است، اما مهم این است که هر کدام از ما در هر سمتی قرار می گیریم، عدل و عقل را مبنای کار خود قرار دهیم.

بنابراین گزارش در این مراسم علاوه بر حضور اساتید پیشکسوت حوزه پزشکی، وزیر بهداشت و درمان، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، جمعی از نمایندگان مجلس، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و... نیز حضور داشتند.