مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت کشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی وزیر کشور به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، با صدور حکمی مهدی علیزاده مدیرکل سابق منابع انسانی، پشتیبانی و امور فنی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به عنوان مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت کشور منصوب کرد.

در حکم وحیدی خطاب به مهدی علیزاده آمده است: نظر به مراتب تعهد و سوابق اجرایی و مدیریتی جنابعالی، بنا به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و منابع، به موجب این حکم به سمت مدیرکل رفاه و پشتیبانی منصوب می‌شوید.

وزیر کشور در این حکم اضافه کرد: مدیریت و برنامه‌ریزی در تأمین نیازها، نگهداری و بهره‌برداری مناسب از کلیه تجهیزات، امکانات و منابع، ساماندهی فضاهای اداری، نظارت و مدیریت دقیق بر انجام قراردادها و عملکرد پیمانکاران با صرفه و صلاح وزارت متبوع و رسیدگی به امور رفاهی و سلامت کارکنان از اهم وظایف و مسئولیت‌های مدیرکل جدید رفاه و پشتیبانی وزارت کشور، بر شمرده شده است.