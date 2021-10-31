به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احسان عبدالجبار اعلام کرد که افزایش روزانه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک‌پلاس)، برای تأمین تقاضا کافی خواهد بود.

این اظهارات عبدالجبار چند روز پیش از نشست وزیران نفت و انرژی اوپک پلاس برای مذاکره درباره سطح تولید این ائتلاف مطرح شد. وزیران نفت و انرژی اوپک پلاس در ماه ژوئیه توافق کردند که کاهش تولید خود را به مقدار ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز تسهیل کنند تا این محدودیت عرضه پایان یابد.

انتظار می‌رود این روند تعدیل تولید در نشست این هفته هم تأیید شود.

وزیر نفت عراق افزود: افزایش قیمت‌های گاز طبیعی و زغال‌سنگ در آسیا و اروپا می‌تواند سبب رشد تقاضای نفت شود.

به‌گفته عبدالجبار، افزایش ماهانه تولید به مقدار ۴۰۰ هزار بشکه در روز سرانجام به تثبیت بازار نفت کمک می‌کند.