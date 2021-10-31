ائتلاف سعودی مدعی رهگیری و انهدام پهپاد یمن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، ائتلاف تحت سرکردگی عربستان سعودی بامداد دوشنبه مدعی رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن شد.

بر اساس این گزارش، «ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف سعودی ادعا کرد یک فروند پهپاد بمب گذاری شده نیروهای یمنی که به خمیس مشیط در جنوب عربستان پرتاب شده بود از سوی این ائتلاف رهگیری و ساقط گردید.

وی در عین حال با طرح ادعاهای واهی علیه نیروهای یمنی مدعی شد که عربستان تدابیر لازم را برای حمایت از غیرنظامیان به کار خواهد بست.

این نخستین باری نیست که ائتلاف سعودی مدعی رهگیری و انهدام پهپاد نیروهای یمنی می‌شود. عربستان سعودی بیش از ۶ سال است با همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است.

در طول این تجاوز هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت‌های این کشور وارد شده است. این در حالی است که نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بر مقابله با تجاوز سعودی تا زمان توقف جنگ و رفع محاصره ملت یمن تاکید دارند.