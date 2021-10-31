  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۲:۴۲

بامداد دوشنبه؛

ائتلاف سعودی مدعی رهگیری و انهدام پهپاد یمن شد

ائتلاف سعودی مدعی رهگیری و انهدام پهپاد یمن شد

ائتلاف سعودی ادعا کرد که یک فروند پهپاد نیروهای یمنی را که به سمت جنوب عربستان پرتاب شده بود رهگیری و منهدم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، ائتلاف تحت سرکردگی عربستان سعودی بامداد دوشنبه مدعی رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن شد.

بر اساس این گزارش، «ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف سعودی ادعا کرد یک فروند پهپاد بمب گذاری شده نیروهای یمنی که به خمیس مشیط در جنوب عربستان پرتاب شده بود از سوی این ائتلاف رهگیری و ساقط گردید.

وی در عین حال با طرح ادعاهای واهی علیه نیروهای یمنی مدعی شد که عربستان تدابیر لازم را برای حمایت از غیرنظامیان به کار خواهد بست.

این نخستین باری نیست که ائتلاف سعودی مدعی رهگیری و انهدام پهپاد نیروهای یمنی می‌شود. عربستان سعودی بیش از ۶ سال است با همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است.

در طول این تجاوز هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت‌های این کشور وارد شده است. این در حالی است که نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بر مقابله با تجاوز سعودی تا زمان توقف جنگ و رفع محاصره ملت یمن تاکید دارند.

کد مطلب 5340741

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها