یارانه معیشتی آبان ماه ۱۴۰۰ امشب واریز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بنا بر اعلام این سازمان بیست و چهارمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ امروز (۱۰ آبان) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

همانند دوره‌های قبل، خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج‌نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد.

همچنین، یازدهمین قسط از پرداخت دومین مرحله وام یک میلیون تومانی کرونایی از حساب سرپرستان خانوارهایی که این وام را دریافت کرده‌اند، این ماه کسر می‌شود.