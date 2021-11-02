فولاد حاضر به معاوضه حردانی با هیچ بازیکنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه فولاد به دنبال جذب یک دروازه‌بان ایرانی است و در همین راستا بارها بحث انتقال رشید مظاهری یا علیرضا رضایی به این تیم مطرح شده است. با توجه به چراغ قرمز فرهاد مجیدی مقابل خروج علیرضا رضایی، شاید کفه این انتقال به سوی نام رشید مظاهری سنگینی کند.

در حالی که شنیده می‌شود بحث معاوضه یک دروازه‌بان با صالح حردانی مدافع ملی پوش فولاد هم مطرح است، اما فولادی‌ها تحت هیچ شرایطی این بازیکن را تا پایان مدت قراردادش از دست نخواهند داد تا تعویض این بازیکن با هر بازیکنی منتفی باشد.

تیم فوتبال فولاد با دو شکست ۳ بر یک مقابل پرسپولیس و ۳ بر صفر مقابل فولاد، یکی از تیم‌های بدون امتیاز در جدول رده بندی است که از ناحیه دروازه‌بان احساس نیاز به یک بازیکن دارد تا شرایط ساختار دفاعی‌اش بهبود بخشیده شود.