  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۹:۰۶

فولاد حاضر به معاوضه حردانی با هیچ بازیکنی نیست

فولاد حاضر به معاوضه حردانی با هیچ بازیکنی نیست

باشگاه فولاد قصد معاوضه صالح حردانی با هیچ بازیکنی را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه فولاد به دنبال جذب یک دروازه‌بان ایرانی است و در همین راستا بارها بحث انتقال رشید مظاهری یا علیرضا رضایی به این تیم مطرح شده است. با توجه به چراغ قرمز فرهاد مجیدی مقابل خروج علیرضا رضایی، شاید کفه این انتقال به سوی نام رشید مظاهری سنگینی کند.

در حالی که شنیده می‌شود بحث معاوضه یک دروازه‌بان با صالح حردانی مدافع ملی پوش فولاد هم مطرح است، اما فولادی‌ها تحت هیچ شرایطی این بازیکن را تا پایان مدت قراردادش از دست نخواهند داد تا تعویض این بازیکن با هر بازیکنی منتفی باشد.

تیم فوتبال فولاد با دو شکست ۳ بر یک مقابل پرسپولیس و ۳ بر صفر مقابل فولاد، یکی از تیم‌های بدون امتیاز در جدول رده بندی است که از ناحیه دروازه‌بان احساس نیاز به یک بازیکن دارد تا شرایط ساختار دفاعی‌اش بهبود بخشیده شود.

کد مطلب 5341127

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها