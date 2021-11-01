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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۳۳

مهدی طارمی در رده بیست و پنجم برترین گلزنان سال ۲۰۲۱ جهان

مهدی طارمی در رده بیست و پنجم برترین گلزنان سال ۲۰۲۱ جهان

مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران و باشگاه پورتو دومین گلزن برتر آسیایی در سال ۲۰۲۱ و بیست و پنجمین بازیکن جهان تا اینجای کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تاریخ و آمار لیست برترین گلزنان فوتبال جهان در سال ۲۰۲۱ را در فاصله دو ماه مانده تا پایان این سال منتشر کرد.

در این فهرست، «لواندوفسکی» مهاجم لهستانی بایرن مونیخ با ۵۶ گل در صدر قرار دارد و بعد از او «هالند» و «رونالدو» به ترتیب با ۴۳ و ۴۰ گل قرار گرفته‌اند.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو تا اینجای کار در سال ۲۰۲۱ همراه با تیم پورتو و تیم ملی ایران مجموعاً ۳۰ گل به ثمر رسانده است و در رده بیست و پنجم جهان قرار دارد.

در حال حاضر طارمی بعد از «علی مبخوت» مهاجم امارات (۳۴ گل) دومین مهاجم برتر گلزن آسیا است.

این فدراسیون چند روز پیش نام مهدی طارمی و سردار آزمون مهاجمان تیم ملی ایران را در جمع ۳۲ مهاجم برتر جهان در سال ۲۰۲۱ قرار داده بود. همچنین امیر عابدزاده دروازه بان ایران هم در جمع ۲۰ دروازه بان برتر جهان در سال جاری به انتخاب این فدراسیون قرار داشت.

مهدی طارمی در رده بیست و پنجم برترین گلزنان سال ۲۰۲۱ جهان

کد مطلب 5341128

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