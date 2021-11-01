فعال بودن دیپلماسی اقتصادی به توسعه دیپلماسی خارجی منجر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم در دیدار سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه باید برکات منطقه آزاد ارس به همه مناطق استان برسد، اظهار داشت: اقدامات زیر بنایی و اقتصادی بسیار خوبی در منطقه آزاد ارس انجام گرفته و پیشرفت‌های بسیار خوبی در همه حوزه‌ها را شاهد هستیم و باید از این برکات همه مناطق استان بهره‌مند شوند.

امام جمعه تبریز با اشاره به وجود بززگ‌ترین گلخانه تولید صیفی‌جات در این منطقه افزود: ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی چنین مجموعه‌هایی که سهم بزرگی هم در رونق تولید ملی و اشتغالزایی دارند؛ برند ایرانی را به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های اقتصادی منطقه آزاد ارس، مرز جلفای ایران را به بستری مناسب برای توسعه مناسبات بین المللی تبدیل کرده است، ادامه داد: فعال بودن دیپلماسی اقتصادی به توسعه دیپلماسی خارجی می‌انجامد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد: همانطوریکه با راه اندازی کارخانه ذوب در مس سونگون قرار است توسعه استان را از ظرفیت‌های سرشار معدنی شاهد باشیم، در مورد منطقه آزاد هم انتظار می‌رود با رونق تولیدات صادرات محور و اشتغال آفرینی بالاتر خطه آذربایجان از فرصت‌های طلایی این مرز بهره مند شود.

سعید محمد هم در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده برای توسعه همه جانبه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ارس سرزمینی با فرصت‌های بسیار صنعتی و کشاورزی است که برای رونق تولید در همه بخش‌های آن باید به سرمایه‌گذاران شرایط ایده آل فراهم کرد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: قوانین دست و پا گیر و بروکراسی‌های زائد اداری در سرزمین اصلی و موانع تولید و صادرات و قانون مالیات بر ارزش افزوده، حرکت پر شتاب سرمایه گذاری ها را کُند می‌کند که باید همه مسائل به جد پیگیری و رفع شود.

وی خاطرنشان کرد: در جهت حمایت از سرمایه گذاران و جذب سرمایه‌های جدید به این مناطق، باید قانون چگونگی اداره کرد مناطق آزاد به طور کامل اجرا شود.