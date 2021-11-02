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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۱۳

چمران:

ابهت امریکا از یوم الله ۱۳ آبان جلوی مردم جهان خرد شد

ابهت امریکا از یوم الله ۱۳ آبان جلوی مردم جهان خرد شد

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به نامگذاری روز ۱۳ آبان به نام روز مبارزه با استکبار جهانی گفت: این حرکت مردمی توانست امریکا را در چشم ملت های دنیا خرد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در ابتدای جلسه بیستم شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود، با اشاره به مصادف شدن امروز با سالروز شهادت طیب حاج‌رضایی و یادآوری مواضع او در مقابل رژیم ستمشاهی و حمایت از مرجعیت شیعه گفت: این ایستادگی در مقابل شاه و حمایت از روحانیت و مرجعیت باعث عاقبت به خیری او شد.

وی با بیان اینکه دو روز دیگر سالروز یوم الله ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی است، گفت: این تسخیر یک حرکت مهم انقلابی راه انداخت که جاسوس خانه آمریکا که متأسفانه عده‌ای را جذب و سازماندهی کرده بود توسط دانشجویان تسخیر شد و به تدریج اسناد آن سال‌ها بازیابی شد و در چندین جلد منتشر شد.

وی ادامه داد: حرکت عجیبی در دنیا رخ داد و ابهت آمریکا شکسته شد. امام از این واقعه حمایت کردند و آن‌را انقلاب دیگری نامیدند و پس از آن این روز، روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی نامیده شد. که توانست آمریکا را در چشم ملت‌های دنیا خرد کند و نشان دهد که اگر ملتی بخواهد می‌تواند مقابل دشمنش بایستاد و مقاومت کند.

کد مطلب 5341802
سمیرا خباز

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