ابهت امریکا از یوم الله ۱۳ آبان جلوی مردم جهان خرد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در ابتدای جلسه بیستم شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود، با اشاره به مصادف شدن امروز با سالروز شهادت طیب حاج‌رضایی و یادآوری مواضع او در مقابل رژیم ستمشاهی و حمایت از مرجعیت شیعه گفت: این ایستادگی در مقابل شاه و حمایت از روحانیت و مرجعیت باعث عاقبت به خیری او شد.

وی با بیان اینکه دو روز دیگر سالروز یوم الله ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی است، گفت: این تسخیر یک حرکت مهم انقلابی راه انداخت که جاسوس خانه آمریکا که متأسفانه عده‌ای را جذب و سازماندهی کرده بود توسط دانشجویان تسخیر شد و به تدریج اسناد آن سال‌ها بازیابی شد و در چندین جلد منتشر شد.

وی ادامه داد: حرکت عجیبی در دنیا رخ داد و ابهت آمریکا شکسته شد. امام از این واقعه حمایت کردند و آن‌را انقلاب دیگری نامیدند و پس از آن این روز، روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی نامیده شد. که توانست آمریکا را در چشم ملت‌های دنیا خرد کند و نشان دهد که اگر ملتی بخواهد می‌تواند مقابل دشمنش بایستاد و مقاومت کند.