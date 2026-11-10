به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سید قریشی در این زمینه اظهار کرد:بررسی وضعیت تالاب‌های آذربایجان‌غربی در سال جاری در مقایسه با دو سال گذشته، نشان‌ دهنده بازگشت حیات به این زیست ‌بوم‌هاست و حضور پرشمار پرندگان در پهنه‌های آبی منطقه نیز بیانگر بهبود شرایط محیطی آنهاست.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی ۴۰ تالاب فصلی و دائمی دارد، خاطرنشان کرد: به جز تعداد معدودی از تالاب‌ها، سایر پهنه‌های آبی به واسطه بارندگی‌های اخیر از شرایط مطلوب‌تری برخوردار شده‌اند که می‌تواند به حفظ محیط زیست و حیات جانداران وابسته به تالاب‌ها کمک کند.

معاون اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان ‌غربی با اشاره به وضعیت مناسب تالاب آق‌قلعه، بخشی از تالاب حسنلو، و تالاب کانی‌برازان گفت: امسال شرایط آبی این مناطق بهبود یافته و حتی یک میلیون مترمکعب آب نیز از سد مهاباد به عنوان حق‌آبه تالاب حسنلو اختصاص داده شده است.

وی حق‌آبه سالانه تالاب‌های استان را ۸۰ میلیون مترمکعب اعلام و یادآوری کرد: تالاب کانی‌برازان به هفت میلیون مترمکعب آب در سال نیاز دارد که تاکنون پنج میلیون مترمکعب آن تامین شده است.

سید قریشی تصریح کرد: بارندگی‌های اخیر موجب افزایش چشمگیر ورودی آب به تالاب‌های استان شده است اما حفاظت از این زیست‌بوم‌ها و پیگیری حقوق آبی آنها همچنان از اولویت‌های محیط زیست است و در این زمینه با هیچ‌کس مماشات نمی‌شود.

وی با اشاره به افزایش قابل‌توجه سطح آب اثر طبیعی ملی چمن متحرک چملی در پی بارش‌ های اخیر برف و باران و افزایش آبدهی چشمه تأمین ‌کننده آب این زیست‌بوم اظهار کرد: در پی بارش‌های اخیر و افزایش دبی چشمه تامین‌کننده آب چملی، سطح آب این اثر طبیعی ملی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.

معاون اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان ‌غربی با بیان اینکه این منطقه از شرایط مطلوب‌تری از نظر وضعیت آبی برخوردار است اضافه کرد: اثر طبیعی ملی چمن متحرک چملی در ۱۷ کیلومتری شهر تکاب و در نزدیکی روستای بدرلو واقع شده و از جمله جاذبه‌های طبیعی این شهرستان به شمار می‌رود که از نظر زیست‌محیطی و گردشگری اهمیت ویژه‌ای دارد.