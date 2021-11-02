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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۱۴

حبیب کاشانی در صحن شورا ؛

شهردار در چه حوزه‌هایی می‌تواند مشاور داشته باشد؟

شهردار در چه حوزه‌هایی می‌تواند مشاور داشته باشد؟

عضو شورای شهر نسبت به انتخاب دستیار ویژه شهردار در حوزه ادبیات و شعر فارسی و تعریف چنین جایگاه مشورتی در شهرداری اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: در ۲۰ سال گذشته با چنین جایگاهی آشنایی نداشتم.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود برای بار دوم نسبت به وضعیت بیمه تاکسیرانان انتقاد کرد و گفت: قرارداد بیمه تکمیلی در ۳۱ شهریور تمام شده و با جا به جایی مدیریت وقفه افتاده و ۴۱ روز است که رانندگان تاکسیرانی بیمه تکمیلی، عمر و حوادث ندارند.

وی افزود: در امور عقد قرارداد بیمه تسریع شود. با انجام مناقص و مزایده به آن پرداخته شود.

این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه حکمی که شب گذشته شهردار تهران برای مرتضی امیری اسفندقه را به عنوان دستیار ویژه در حوزه ادبیات و شعر فارسی صادر کرده است، ابراز داشت: در ۲۰ سال گذشته با این حکم آشنا نبوده‌ام و درخواست می‌کنم چارتی از شهرداری مشخص شود که در شهردار در چه حوزه‌هایی می‌تواند مشاور داشته باشد.

کد مطلب 5341824
سمیرا خباز

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