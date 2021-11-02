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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۴۹

اعلام برنامه مسابقات هفته دهم تا دوازدهم لیگ برتر فوتسال

اعلام برنامه مسابقات هفته دهم تا دوازدهم لیگ برتر فوتسال

سازمان لیگ فوتسال برنامه مسابقات سه هفته از لیگ برتر فوتسال کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، برنامه مسابقات هفته دهم تا دوازدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

هفته دهم

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰- ساعت ۱۶
شرکت ملی حفاری ایران – فردوس قم در سالن امام رضا (ع)
مقاومت البرز – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در سالن انقلاب
راگا ری – مس سونگون ورزقان در سالن آیت اله طالقانی
فرش آرا مشهد – چیپس کامل مشهد در سالن شهید بهشتی
گیتی پسند اصفهان – شهروند ساری در سالن پیروزی
فولاد زرند ایرانیان – سن ایچ ساوه در سالن دانشگاه آزاد
کراپ الوند – زندی بتن کلاردشت در سالن یادگار امام (ره)

هفته یازدهم

سه‌شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۶
فردوس قم – مقاومت البرز در سالن شهید حیدریان
مس سونگون ورزقان – شرکت ملی حفاری ایران در سالن شهید پورشریفی
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – فرش آرا مشهد در سالن آبفا
شهروند ساری – راگا ری در سالن سیدرسول حسینی
چیپس کامل مشهد – فولاد زرند ایرانیان در سالن کارگران
زندی بتن کلاردشت – گیتی پسند اصفهان در سالن بعثت
سن ایچ ساوه – کراپ الوند در سالن فجر

هفته دوازدهم

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۶
مس سونگون ورزقان – فردوس قم در سالن شهید پورشریفی
فرش آرا مشهد – مقاومت البرز در سالن شهید بهشتی
شرکت ملی حفاری ایران – شهروند ساری در سالن امام رضا (ع)
فولاد زرند ایرانیان – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در سالن دانشگاه آزاد
راگا ری – زندی بتن کلاردشت در سالن آیت اله طالقانی
کراپ الوند – چیپس کامل مشهد در سالن یادگار امام (ره)
گیتی پسند اصفهان – سن ایچ ساوه در سالن پیروزی

کد مطلب 5341845

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