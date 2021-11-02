اعلام برنامه مسابقات هفته دهم تا دوازدهم لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، برنامه مسابقات هفته دهم تا دوازدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

هفته دهم

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰- ساعت ۱۶

شرکت ملی حفاری ایران – فردوس قم در سالن امام رضا (ع)

مقاومت البرز – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در سالن انقلاب

راگا ری – مس سونگون ورزقان در سالن آیت اله طالقانی

فرش آرا مشهد – چیپس کامل مشهد در سالن شهید بهشتی

گیتی پسند اصفهان – شهروند ساری در سالن پیروزی

فولاد زرند ایرانیان – سن ایچ ساوه در سالن دانشگاه آزاد

کراپ الوند – زندی بتن کلاردشت در سالن یادگار امام (ره)

هفته یازدهم

سه‌شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۶

فردوس قم – مقاومت البرز در سالن شهید حیدریان

مس سونگون ورزقان – شرکت ملی حفاری ایران در سالن شهید پورشریفی

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – فرش آرا مشهد در سالن آبفا

شهروند ساری – راگا ری در سالن سیدرسول حسینی

چیپس کامل مشهد – فولاد زرند ایرانیان در سالن کارگران

زندی بتن کلاردشت – گیتی پسند اصفهان در سالن بعثت

سن ایچ ساوه – کراپ الوند در سالن فجر

هفته دوازدهم

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۶

مس سونگون ورزقان – فردوس قم در سالن شهید پورشریفی

فرش آرا مشهد – مقاومت البرز در سالن شهید بهشتی

شرکت ملی حفاری ایران – شهروند ساری در سالن امام رضا (ع)

فولاد زرند ایرانیان – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در سالن دانشگاه آزاد

راگا ری – زندی بتن کلاردشت در سالن آیت اله طالقانی

کراپ الوند – چیپس کامل مشهد در سالن یادگار امام (ره)

گیتی پسند اصفهان – سن ایچ ساوه در سالن پیروزی