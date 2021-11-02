اعلام برنامه مسابقات هفته دهم تا دوازدهم لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، برنامه مسابقات هفته دهم تا دوازدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:
هفته دهم
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰- ساعت ۱۶
شرکت ملی حفاری ایران – فردوس قم در سالن امام رضا (ع)
مقاومت البرز – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در سالن انقلاب
راگا ری – مس سونگون ورزقان در سالن آیت اله طالقانی
فرش آرا مشهد – چیپس کامل مشهد در سالن شهید بهشتی
گیتی پسند اصفهان – شهروند ساری در سالن پیروزی
فولاد زرند ایرانیان – سن ایچ ساوه در سالن دانشگاه آزاد
کراپ الوند – زندی بتن کلاردشت در سالن یادگار امام (ره)
هفته یازدهم
سهشنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۶
فردوس قم – مقاومت البرز در سالن شهید حیدریان
مس سونگون ورزقان – شرکت ملی حفاری ایران در سالن شهید پورشریفی
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – فرش آرا مشهد در سالن آبفا
شهروند ساری – راگا ری در سالن سیدرسول حسینی
چیپس کامل مشهد – فولاد زرند ایرانیان در سالن کارگران
زندی بتن کلاردشت – گیتی پسند اصفهان در سالن بعثت
سن ایچ ساوه – کراپ الوند در سالن فجر
هفته دوازدهم
یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۶
مس سونگون ورزقان – فردوس قم در سالن شهید پورشریفی
فرش آرا مشهد – مقاومت البرز در سالن شهید بهشتی
شرکت ملی حفاری ایران – شهروند ساری در سالن امام رضا (ع)
فولاد زرند ایرانیان – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در سالن دانشگاه آزاد
راگا ری – زندی بتن کلاردشت در سالن آیت اله طالقانی
کراپ الوند – چیپس کامل مشهد در سالن یادگار امام (ره)
گیتی پسند اصفهان – سن ایچ ساوه در سالن پیروزی
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