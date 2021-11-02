شورای شهرستان شیراز نقش مهمی در توسعه منطقه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا امیری در مراسم تحلیف اعضای منتخب شورای اسلامی شهرستان شیراز با اشاره به اهمیت و جایگاه شوراها در قانون اساسی و نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور، به اهمیت جایگاه شورای اسلامی شهرستان پرداخت و اظهار داشت: شوراهای مافوق از جمله شورای شهرستان، نقش مهمی در نظارت بر عملکرد و هدایت صحیح شوراهای پایین دستی در بالندگی آنان برای توسعه منطقه دارند.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، شورای شهرستان می‌تواند با ارائه طرح و برنامه به دستگاه‌های اجرایی و کمیته برنامه ریزی شهرستان، در بهینه سازی تصمیمات نقش مهمی ایفا نماید.

فرماندار شیراز در ادامه سخنان خود افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه شهرستان شیراز در کشور، شورای شهرستان شیراز نقش پررنگ‌تر و مهمتری دارد که مسئولیت این شورا را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ابلاغ احکام اعضای جدید شورا توسط فرماندار، هیئت رئیسه سنی شورا تشکیل و مراسم سوگند به ریاست سید ابراهیم حسینی رئیس سنی شورا با حضور ۶ عضو از مجموع ۸ عضو انجام شد.

در این نشست، رأی گیری جهت تعیین ۵ جایگاه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان شیراز برای مدت یک سال انجام و "محمدتقی تذروی" با ۶ رأی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان برای مدت یک سال انتخاب شد.

همچنین علی اژدری با ۶ رأی به عنوان نایب رئیس، علی کاویانی با ۶ رأی به عنوان منشی اول، حسین شریفی مند با ۶ رأی به عنوان منشی دوم و علی اصغر زارعی نیز با ۶ رأی به عنوان سخنگوی این دوره شورای اسلامی شهرستان شیراز انتخاب شدند.