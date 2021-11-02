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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۵۳

فرماندار شیراز تاکید کرد:

شورای شهرستان شیراز نقش مهمی در توسعه منطقه دارد

شورای شهرستان شیراز نقش مهمی در توسعه منطقه دارد

شیراز - فرماندار شیراز گفت: شورای شهرستان شیراز نقش مهمی در نظارت بر عملکرد و هدایت صحیح شوراهای پائین دستی در بالندگی آنان برای توسعه منطقه دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا امیری در مراسم تحلیف اعضای منتخب شورای اسلامی شهرستان شیراز با اشاره به اهمیت و جایگاه شوراها در قانون اساسی و نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور، به اهمیت جایگاه شورای اسلامی شهرستان پرداخت و اظهار داشت: شوراهای مافوق از جمله شورای شهرستان، نقش مهمی در نظارت بر عملکرد و هدایت صحیح شوراهای پایین دستی در بالندگی آنان برای توسعه منطقه دارند.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، شورای شهرستان می‌تواند با ارائه طرح و برنامه به دستگاه‌های اجرایی و کمیته برنامه ریزی شهرستان، در بهینه سازی تصمیمات نقش مهمی ایفا نماید.

فرماندار شیراز در ادامه سخنان خود افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه شهرستان شیراز در کشور، شورای شهرستان شیراز نقش پررنگ‌تر و مهمتری دارد که مسئولیت این شورا را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ابلاغ احکام اعضای جدید شورا توسط فرماندار، هیئت رئیسه سنی شورا تشکیل و مراسم سوگند به ریاست سید ابراهیم حسینی رئیس سنی شورا با حضور ۶ عضو از مجموع ۸ عضو انجام شد.

در این نشست، رأی گیری جهت تعیین ۵ جایگاه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان شیراز برای مدت یک سال انجام و "محمدتقی تذروی" با ۶ رأی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان برای مدت یک سال انتخاب شد.

همچنین علی اژدری با ۶ رأی به عنوان نایب رئیس، علی کاویانی با ۶ رأی به عنوان منشی اول، حسین شریفی مند با ۶ رأی به عنوان منشی دوم و علی اصغر زارعی نیز با ۶ رأی به عنوان سخنگوی این دوره شورای اسلامی شهرستان شیراز انتخاب شدند.

کد مطلب 5341893

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