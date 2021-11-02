به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه جلسه علنی روز (سه شنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، سید ناصر موسوی لارگانی به نمایندگی از پیشنهاد دهندگان تحقیق و تفحص از بورس در رابطه با اهمیت تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: وضعیت فعلی بورس در کشور بسیار اسفبار است و میلیون‌ها نفر سهامدار اصلی و خانواده‌های آنها امروز منتظر تصمیم نمایندگان مجلس هستند تا آنهایی که برای جیب خود سرمایه مادی مردم و از آن مهمتر اعتمادشان به دولت را سلب کرده‌اند، مجازات شوند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در خصوص افزایش شاخص و افت تاریخی آن که موجب شد ۹۰ درصد سرمایه ملت در حدود هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ذوب شود، دو شائبه وجود دارد؛ ابتدا اینکه تأمین کسری بودجه دولت از طریق دست انداختن در سرمایه مردم در بورس و دوم اینکه اشخاص دانه درشت سیاسی، حقوقی‌ها، شرکت های کاغذی و کارگزاران در یک سال چه میزان از سرمایه ملت را به جیب زدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بررسی تحولات رخ داده در سازمان بورس و اوراق بهادار و چگونگی و علت واقعی تشویق میلیونی مردم به حضور در بورس بدون دادن آموزش لازم به ملت و بررسی اینکه آیا در این فرآیند دولت دنبال کسری بودجه بوده یا خیر، سوال اصلی متقاضیان تحقیق و تفحص است.

موسوی لارگانی گفت: این طرح در شهریور ماه به امضای ۱۴۰نفر از نمایندگان رسید تا با اولویت بررسی شود زیرا مردم در هر جایی از نمایندگان خود نسبت به سرمایه از دست رفته‌شان سوال می‌کنند؛ مردم می‌گویند ما به رئیس دولت اعتماد کردیم و سرمایه خود را در بورس ارائه کردیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: سال ۹۹ برای بورس اوراق بهادار تهران دوره ویژه و کم سابقه‌ای بود؛ شاهد رشدهای غیرمنتظره بازار سرمایه و افت شایان توجه و حضور آحاد مردم در بازار سرمایه و دخالت‌های صریح دولت در بازار سرمایه و دعوت عملی از آحاد ملت برای سرمایه‌گذاری در بورس موجب شد که بازار سرمایه نوسانات بسیار زیادی داشته باشد. یکی از گناهان نابخشودنی دولت قبل پودر کردن سرمایه مردم مظلوم است که تورم، بیکاری و سایر مشکلات معیشتی امانشان را بریده بود و با خودخواهی روحانی فرصت سهامداری مردم و حتی تغییر کلی سیستم بانک محوری به بورس‌محوری، اقتصاد برای دهه‌ها از بین رفت و میراث بی‌اعتمادی را برای مردم به جا گذاشت.

وی ادامه داد: اکثر سهامداران خرده بورس با اعتماد و اتکاء به صحبت‌های شخص اول اجرایی کشور در مرداد ۹۹ با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد و مردم را تشویق کرد که امروز بورس بهترین جا برای سرمایه‌گذاری است و نباید به دنبال خرید سکه و ارز باشید.

نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: سال گذشته کارشناسان همواره هشدار دادند بورس وضعیت شبیه به قمار دارد اما دولت روحانی بر عکس آن تأکید کرد؛ تولید که بخش واقعی اقتصاد است را رها کرد و بورس و سفته‌بازی را تقویت کرد.

موسوی لارگانی ادامه داد: در اردیبهشت ماه ۹۹ بانک مرکزی به یک بازه سود سپرده‌ها را کاهش داد و مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها بیرون کشیدند و در بورس سرمایه‌گذاری کردند و به یک باره سرمایه‌شان نابود شد؛ پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس و پذیرش دو صندوق دارایی یکم و پالایشی یکم و تبلیغات مکرر مسئولان ارشد دولتی در تلویزیون زمینه جذب سرمایه‌گذاران بیشتر را فراهم کرد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مرداد ماه سقوط شاخص آغاز شد، در ۲۶ مرداد ۹۹ بورس تهران با ۸۹ درصد ریزش رکورد سقوط در ۵۳ سال گذشته را شکست؛ همچنین در دوم شهریور ماه با خروج ۳ هزار هزار میلیارد تومان از بورس رکورد تاریخی خروج نقدینگی از بازار بورس شکسته شد. از دست رفتن سرمایه‌های مردم در حالی صورت گرفت که پول خیلی از سهامداران در نمادهای شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، شستا و ... قفل شده بود و دیگر قادر به فروش آن نیز نبودند و اکنون نیز این روند ادامه دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: دستکاری دولت در شاخص بورس، عدم اجازه ورود شرکت‌هایی که همه مراحل را طی کرده‌اند به بورس و ورود شرکت‌های کاغذی به بورس از دیگر دلایل تقاضای تحقیق و تفحص است، به عنوان مثال شرکتی کل سرمایه‌اش ۲۰۰ میلیارد تومان است اما طی سه ماه آن را وارد بورس کردند که تمام مراحل را طی نکرده و نهایتا بخشی از سرمایه‌ این شرکت ۲۰۰ میلیارد تومان به ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان فروخته‌اند که حتی دفتر مرکزی نیز ندارد.

وی با اشاره به یقه سفیدهایی که طی یک سال گذشته ده‌ها میلیارد تومان از بورس به جیب زده‌اند باید به سزای عمل خود برسند، خاطر نشان کرد: افزایش نرخ بهره بین بانکی و فروش اوراق توسط دولت، فروش سهام توسط دولت به منظور جبران کسری بودجه و شایعه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد، تأییدها و تکذیب‌های پی در پی برای عرضه صندوق‌های ATF دولتی، فروش‌های هیجانی حقوقی‌های بازار در نمادهای مختلف و ... از جمله مسائلی است که موجب شد سقوط شاخص بورس رخ دهد. رشد حبابی شاخص، علت تشویق روحانی به حضور مردم در بورس بدون هیچ‌گونه آموزش، گرانفروشی سهام، فروش سهام کاغذی از دیگر مسائل مرتبط با موضوع مذکور است.