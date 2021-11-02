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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۴۴

به همت اداره کل سازمان تبلیغات استان تهران؛

اولین نشست خوانش امروزین از «منشور برادری»برگزار می‌شود

اولین نشست خوانش امروزین از «منشور برادری»برگزار می‌شود

به همت اداره کل سازمان تبلیغات استان تهران اولین نشست هم‌اندیشی، حاشیه نگاری و خوانش امروزین از «منشور برادری» امروز سه شنبه یازدهم آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت اداره کل سازمان تبلیغات استان تهران و مدرسه راهبری علم و عمل و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) اولین نشست هم‌اندیشی، حاشیه نگاری و خوانش امروزین از «منشور برادری» برگزار می‌شود.

این نشست با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، فرهیختگان و طلاب جوان حوزه‌های علمیه استان تهران در روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه سال جاری از ساعت ۱۵ تا نماز مغرب و عشا در محل حسینیه جماران برگزار می‌شود.

وی در ادامه گفت :علاقه مندان می‌توانند جهت شرکت در این برنامه مشخصات فردی خود را به همراه شماره تماس از طریق شناسه https://eitaa.com/elm_o_aamal در پیام رسان ایتا ارسال نمایند.

کد مطلب 5342123

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