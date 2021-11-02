به گزارش خبرنگار مهر، به همت اداره کل سازمان تبلیغات استان تهران و مدرسه راهبری علم و عمل و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) اولین نشست هم‌اندیشی، حاشیه نگاری و خوانش امروزین از «منشور برادری» برگزار می‌شود.

این نشست با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، فرهیختگان و طلاب جوان حوزه‌های علمیه استان تهران در روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه سال جاری از ساعت ۱۵ تا نماز مغرب و عشا در محل حسینیه جماران برگزار می‌شود.



وی در ادامه گفت :علاقه مندان می‌توانند جهت شرکت در این برنامه مشخصات فردی خود را به همراه شماره تماس از طریق شناسه https://eitaa.com/elm_o_aamal در پیام رسان ایتا ارسال نمایند.