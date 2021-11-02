۶ پروژه صنعتی و کشاورزی مازندران به چرخه تولید برمی گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسین زادگان در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه این ستاد به صورت مستمر در استان برگزار می‌شود، افزود: پیگیری و رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان و شهرستان در فرمانداری‌ها به صورت مداوم صورت می‌گیرد.

حسین زادگان ادامه داد: امروز سه طرح صنعتی که به دلیل مشکلاتی چون سرمایه درگردش و بدهی‌های مالی گذشته دچار مشکل بودند در این جلسه مطرح و با همراهی اعضای ستاد و بانک‌های عامل مشکلشان رسیدگی و حل شد و به زودی به چرخه تولید بازمی گردند.

استاندار مازندران از مطرح شدن سه طرح کشاورزی در این جلسه نیز خبر داد و گفت: این سه طرح کشاورزی نیز که مشکلاتشان در این کارگروه مطرح شد با اجرا شدن مصوبات جلسه؛ مشکلاتشان به زودی مرتفع و به چرخه تولید بازخواهند گشت.

حسین زادگان با اعلام اینکه با همکاری بانک‌های استان امسال بالغ بر پنج هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از محل بسته رونق تولید پرداخت شده، تاکید کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به سه هزار میلیارد تومان برسد.