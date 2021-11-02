معرفی کتاب پنج جلدی فرهنگ کیشوندی در نمایشگاه کتاب کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالنبی شرفی مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات، در نشست خبری برپایی نمایشگاه کتاب، معرفی و عرضه کتاب پنج جلدی فرهنگ کیشوندی و توسعه فرهنگ بازیافت و مدیریت پسماند را دو برنامه محوری این شرکت در سومین نمایشگاه بزرگ کتاب کیش عنوان کرد.

شرفی از پنج جلد کتاب فرهنگ کیشوندی به ترتیب با عناوین قصه ای برای دریا، قصه ای برای خاک، قصه ای برای باد، قصه ای برای خورشید و قصه ای برای درخت نام برد.

وی یادآور شد: در این کتاب ها کودکان مخاطبان اصلی نسل آینده برای آشنایی با فرهنگ های رفتاری محیط زیست، ترافیک شهری، مدیریت پسماند، فرهنگ آپارتمان نشینی هستند و موضوعات کتاب نیز به پاکبانان، آتش نشانان و پلیس و مراقبان محیط زیست تقدیم شده است.

شرفی همچنین از طرح اهدای بن خرید کتاب در قبال تحویل زباله های بازیافتی با هدف حمایت از ترویج فرهنگ بازیافت زباله های قابل تفکیک در بازه زمانی برگزاری نمایشگاه خبرداد.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات همچنین برگزاری مسابقات نقاشی دانش اموزان چهارم تا ششم ابتدایی، اجرای تئاتر با محوریت مدیریت پسماند و ارایه خدمات حمل و نقل رایگان را از دیگر برنامه های این شرکت در سومین نمایشگاه کتاب کیش است.

رضا اردلان مدیر امور فرهنگی و آموزشی معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش نیز ارتقای سطح فرهنگی جامعه، توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، سهولت دسترسی خانواده ها، ساکنان و مسافران جزیره کیش به کتاب را از اهداف برگزاری سومین نمایشگاه بزرگ کتاب کیش برشمرد.

اردلان با اشاره به اینکه این نمایشگاه نخستین رویداد حضوری سال ۱۴۰۰ در کشور می باشد گفت: از نظر تخفیف، محل برپایی و تعداد عناوین نیز سومین نمایشگاه کتاب کیش شرایط بینظیری را برای علاقمندان فراهم آورده است.

به گفته اردلان، امکان سفارش پستی کتاب های ناموجود در نمایشگاه، نشست ها و برنامه های فرهنگی، رونمایی از کتاب با حضور ناشران و نویسندگان بنام کشور از دیگر ویژگی های این رویداد است.