تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری اعلام شد/ ظرفیت ۲۹۲ نفری برای ۵ رشته

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج آزمون دستیاری ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰ اعلام شده است و پس از پایان مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان، ظرفیت برخی از رشته ها خالی مانده است که بر همین اساس مرحله تکمیل ظرفیت برای چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی اجرا می شود.

انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از روز چهارشنبه ۱۹ آبان تا روز یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی Sanjeshp.ir انجام می شود.

مرحله تکمیل ظرفیت به رشته های بیماری های داخلی، بیماری های عفونی، کودکان، بیهوشی و طب اورژانس و با تعداد ۲۹۲ نفر ظرفیت برای این رشته ها اختصاص دارد.

چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پس از دوبار تعویق سه شنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد. تعداد ۱۲ هزار و ۶۰۱ نفر در این دوره ثبت نام کردند که از این تعداد ۸۴.۵ درصد کارت ورود به جلسه را دریافت کردند. پس از اعلام نتایج اولیه ۷ هزار و ۳۹۴ نفر از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شدند و در نهایت نتایج نهایی ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰ اعلام شد.

ظرفیت پذیرش چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی نسبت به سال گذشته افزایش داشت و از حدود ۳۶۰۰ نفر به ۴ هزار و ۳۰۳ نفر رسید.