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۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۵۴

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد؛

دستگیری پدر و پسر قاچاقچی در شیراز/ کشف بیش از ۱۱۱ کیلو تریاک

دستگیری پدر و پسر قاچاقچی در شیراز/ کشف بیش از ۱۱۱ کیلو تریاک

شیراز - جانشین فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری پدر و پسر قاچاقچی و کشف ۱۱۱ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک در بازرسی از یک منزل مسکونی در شهرستان شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملک‌زاده اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری کارکنان پلیس فرودگاه شیراز با انجام کارهای فنی و اطلاعاتی از دپو محموله سنگین تریاک در منزل مسکونی در بلوار تخت‌جمشید شیراز مطلع شدند و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل موفق شدند ۱۱۱ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در این خصوص ۲ قاچاقچی حرفه‌ای که پدر و پسر بودند دستگیر شدند، بیان کرد: متهمان پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند.

سردار ملک‌زاده یادآور شد: مبارزه بی اما ن با سوداگران مرگ با جدیت ادامه دارد و به هیچ عنوان اجازه جولان به مخلان نظم و امنیت را نخواهیم داد.

کد مطلب 5352597

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