تحلیل حسین پاینده از "میکس" مهرجویی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عنوان فرعی این کتاب "نگاهی به ساختار و صناعات فیلم میکس" است و می کوشد فیلم میکس اثر داریوش مهرجویی را در پرتو نظریه های رمان پسامدرن بررسی کند.

این کتاب به دنبال پاسخ به این سوال است که: "چرا ساختار این فیلم و نیز تکنیک های به کار رفته در آن بسیار همانند ساختار و صناعاتی است که در رمان های دهه 1960 به این سو رواج یافته است که معمولاً با نام پسامدرن به آنها اشاره می شود."

حسین پاینده در بخش نخست این کتاب با عنوان "پیرنگ فیلم (میکس)" برای اینکه خواننده بتواند داستان فیلم را کمابیش در ذهن مجسم کند از تصویرهایی چند از فیلم بهره گرفته است و در بخش دوم نیز زیر عنوان "فیلم پسامدرنیستی و نظریه های رمان معاصر" به کیفیت بینامتنی میکس - که نویسنده آن را متنی درهم تنیده از سه فیلم دیگر مهرجویی هامون، پری و بانو می داند - پرداخته است.

"رمان پسامدرن و فیلم" در 86 صفحه شمارگان 3000 نسخه و با بهای هزار تومان از سوی انتشارات هرمس منتشر شده است.