استاندار کرمان: جنگل قائم، دستاوردی بزرگ با مشارکت مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، شامگاه پنجشنبه ۲ مهر ماه در مراسم رونمایی و اکران مستند «جنگل قائم»، این مستند را افتخاری از زمینههای همیاری مردمی در کرمان دانست و گفت: فیلم «جنگل قائم» را نمادی از هویت حافظه تاریخی و مبلمان شهری کرمان میبینم و کاری بسیار ارزنده و الگو برای ماست.
وی افزود: جنگل قائم، اتفاق بزرگی است که با دستان مردم کرمان و در پاسخ به حل یک مشکل برای کرمان شکل گرفته است.
طالبی، مستند «جنگل قائم» را دارای نکات آموزنده بسیار دانست و ادامه داد: اتفاقی که در احداث جنگل قائم با همیاری مردم رخ میدهد، حرکت سلسلهواری را در پوشش گیاهی استان کرمان ایجاد میکند و تاغکاریها، حاصل این همیاری مردم بوده که به همه مناطق استان گسترش یافته است.
وی، تداوم این کار ارزشمند را شروع نهال کاری در جاده کوهسار با همت شهرداری کرمان نام برد و گفت: در این محدوده تاریخی ۵ اثر تاریخی ثبت ملی باغ بیرمآباد، قلعهدختر، قلعه اردشیر، تختدریاقلیبیگ و گنبد جبلیه را داریم.
طالبی، اضافه کرد: در این محدوده تاریخی، چندین اثر ارزشمند گردشگری، زیارتگاه، تلهکابین و مجتمع گردشگری جنگل قائم وجود دارد و طرح گردشگری «شهر شاهنامه» نیز در این محدوده در دست اجراست.
استاندار کرمان از آغاز مراحل ثبت جهانی این محدوده تاریخی در شهر کرمان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: این طرح در ادامه کار بزرگان در احداث جنگل قائم، خدمتی ماندگار به تاریخ و قرهنگ و تمدن کرمان برای آینده خواهد بود.
گفتنی است «جنگل قائم» عنوان مستندی درباره چگونگی ساخت جنگل دستساز قائم است که سال ۱۳۴۱ با تصمیم بزرگان شهر و همراهی بسیاری از شهروندان کرمانی، برای جلوگیری از ورود ریزگردها به شهر کرمان ساخته شده است.
در این مستند به کارگردانی حامد سعادت از هنرمندان برجسته استان کرمان، به چگونگی شکلگیری، تاریخچه و مشارکت مردم در تاسیس پردیسان قائم (جنگل دستکاشت به وسعت ۲۳۰ هکتار) پرداخته میشود.
مستند «جنگل قائم» حائز تندیس بهترین فیلم محیطزیست از نهمین جشنواره فیلم مستند تلویزیون شده است.
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