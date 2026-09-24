محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، جریانات مرطوب در سواحل، مناطق جنوبشرقی، جنوبی و تا حدودی بخشهای مرکزی استان تداوم دارد. از روز شنبه تا سهشنبه نیز هرچند از شدت آن کاسته میشود، اما سواحل و مناطق جنوبشرقی استان همچنان متأثر از رطوبت و شرجی خواهند بود.
وی افزود: امروز تا اواخر وقت یکشنبه، سرعت وزش باد در بخشهای شمالغربی، غربی، جنوبغربی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط و گاهی نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود؛ از این رو برخاستن گردوغبار محلی طی ساعاتی از بعدازظهرها دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره وضعیت دمایی استان بیان کرد: طی امروز و فردا روند کاهشی دما در سطح استان پیشبینی میشود.
سبزهزاری تصریح کرد: در شبانهروز گذشته، امیدیه با دمای ۴۸.۷ و ایذه با ۲۰.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان بودند؛ همچنین در این مدت اهواز بیشینه دمای ۴۶.۳ و کمینه دمای ۲۸.۴ درجه سانتیگراد را به ثبت رساند.
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