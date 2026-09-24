رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دستگاه MRI قوچان تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدزاده شبستری شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و عمرانی شهرستان قوچان، اظهار کرد: شهرهایی مانند سبزوار، گناباد، نیشابور و تربت حیدریه با پیگیری نمایندگان و مسئولان، در مقاطعی توانستند ردیف مالی مستقل برای حوزه سلامت دریافت کنند.

وی افزود: این ردیف مالی مربوط به دانشگاه نیست و از سوی وزارت بهداشت اختصاص می‌یابد و در حال حاضر دریافت چنین ردیف‌هایی به مراتب دشوارتر شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: قوچان در حال حاضر حتی در سطح دانشکده علوم پزشکی نیز قرار ندارد، در حالی که شهرستان‌هایی مانند تربت جام و کاشمر دارای دانشکده علوم پزشکی و ردیف مالی مستقل هستند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت دانشکده پرستاری قوچان گفت: سال‌ها از راه‌اندازی دانشکده پرستاری در این شهرستان می‌گذرد، اما این مجموعه باید به‌صورت مرحله‌ای ارتقا پیدا می‌کرد تا به دانشکده‌ای با ردیف مالی مستقل تبدیل شود.

محمدزاده شبستری گفت: در حال حاضر ساختمان مناسبی برای دانشکده در قوچان فراهم شده که می‌تواند یکی از اقدامات اولیه و نقطه آغاز این مسیر باشد و تلاش می‌کنیم سهم قوچان در این زمینه محقق شود تا بخشی از بار دانشگاه علوم پزشکی مشهد کاهش یابد.

وی همچنین از قطعی شدن تأمین دستگاه MRI برای قوچان خبر داد و افزود: تمام هزینه این دستگاه پرداخت شده اما با توجه به اینکه دستگاه باید از خارج کشور وارد شود زمان نصب آن به شرایط ورود تجهیزات بستگی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: وزارت بهداشت پنج دستگاه MRI وارد کرده که یکی از آنها متعلق به قوچان است و بخشی از هزینه آن توسط وزارت بهداشت و بخشی نیز با پیگیری نماینده شهرستان، استاندار و استان تأمین شده است.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان گفت: ظرفیت تخت‌های بیمارستانی در خراسان رضوی و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد باید طی دو سال آینده افزایش قابل توجهی پیدا کند و قوچان نیز در این برنامه قرار دارد.