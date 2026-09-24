فرماندار قوچان: نرخ بیکاری در قوچان به ۷.۲ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رسول فرزادفر شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و عمرانی شهرستان قوچان که با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در واحدهای صنعتی شهرستان حدود ۲ هزار نفر و در بخش صنایع تبدیلی حدود ۳ هزار و ۷۰۰ نفر اشتغال دارند و بخش قابل توجهی از شاغلان نیز در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند که عمدتاً به شیوه سنتی انجام می‌شود.

وی افزود: با وجود ظرفیت دانشگاه‌های شهرستان و حضور حدود ۱۲ هزار دانشجو و همچنین تربیت جوانان تحصیل‌کرده و فرهیخته هنوز نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به اندازه کافی در مسیر توسعه و اشتغال استفاده کنیم.

فرماندار قوچان با اشاره به وضعیت منابع آبی شهرستان ادامه داد: امسال قوچان با ثبت ۲۸۱ میلی‌متر بارندگی رتبه نخست استان را داشته اما چالش‌های حوزه آب همچنان پابرجاست و نیازمند نگاه جدی استانی است.

فرزادفر با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه تخصیص آب مناسبی برای بخش صنعت شهرستان پیش‌بینی نشده است، گفت: در ایجاد واحدهای صنعتی و واگذاری پروژه‌های کلان با مشکل تأمین آب مواجه هستیم و انتظار داریم این موضوع در سطح استان گره‌گشایی شود.

وی درباره ظرفیت‌های ترانزیتی قوچان نیز بیان کرد: هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت ترانزیتی شهرستان به شکل مطلوب استفاده کنیم و در همین راستا با حمایت استاندار موضوع منطقه ویژه اقتصادی را پیگیری کرده‌ایم.

فرماندار قوچان افزود: برای منطقه ویژه یک زمین ۱۰۰ هکتاری در حاشیه محور قوچان به سبزوار پیش‌بینی شده است اما پیشنهاد ما این است که زمین ۱۰۰ هکتاری پیش‌بینی‌شده در محل شهرک صنعتی شماره ۲ نیز به عنوان زون دوم منطقه ویژه در اختیار این مجموعه قرار گیرد تا با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌ها استقرار صنایع با سرعت بیشتری انجام شود.

فرزادفر کارخانه دوچرخه را یکی از مسائل مهم شهرستان دانست و تصریح کرد: حل مشکل این واحد از توان شهرستان خارج بوده و نیازمند اراده و پیگیری جدی در سطح استان است تا این مجموعه که زمانی از پیشران‌های اقتصادی شهرستان بود تعیین تکلیف شود.

وی خواستار ایجاد خط اعتباری برای تأمین سرمایه واحدهای صنعتی شد و گفت: برخی واحدهای صنعتی با تزریق سرمایه‌ای محدود می‌توانند خطوط تولید خود را تکمیل کرده و زمینه ایجاد اشتغال جدید را فراهم کنند.

فرماندار قوچان با اشاره به عقب‌ماندگی‌های عمرانی شهرستان اظهار کرد: قوچان در حوزه تنش آبی از شهرستان‌های دارای عقب‌ماندگی استان است و با توجه به افزایش مشکلات آبی لازم است اعتبارات و اقدامات جدی‌تری در این حوزه انجام شود.

وی با اشاره به مجتمع فرهنگی قوچان گفت: این پروژه ۱۱ سال است که به عنوان یک زخم بر پیکر شهرستان باقی مانده و با اعتبارات جزئی به سرانجام نمی‌رسد و نیازمند نگاه ویژه است.

فرزادفر همچنین آسفالت معابر شهری را از دیگر مطالبات شهرستان عنوان کرد و افزود: حدود یک‌سوم معابر شهر قوچان همچنان خاکی است و لازم است در این زمینه توجه جدی صورت گیرد تا بتوانیم به حداقل استانداردهای شهری برسیم.

وی درباره وضعیت مدارس قوچان نیز گفت: به دلیل قدمت بالای شهرستان تعداد قابل توجهی از مدارس عمر بالایی دارند و تخریبی هستند، سه مدرسه با قدمت بالا همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند و انتظار داریم حداقل اعتبار نوسازی برای این مدارس تأمین شود.

وی با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان قوچان گفت: قوچان علاوه بر جمعیت خود به چهار شهرستان دیگر نیز خدمات ارائه می‌دهد و جمعیتی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از خدمات بهداشتی و درمانی این شهرستان استفاده می‌کنند اما وضعیت موجود به هیچ عنوان در شأن مردم قوچان نیست.

فرزادفر افزود: راه‌اندازی دانشکده پرستاری قوچان از مطالبات شهرستان است و انتظار داریم روند تحقق آن با سرعت بیشتری دنبال شود همچنین جداسازی درمانگاه از محیط بیمارستان با توجه به مراجعه روزانه بیش از ۵۰۰ بیمار از مطالبات جدی شهرستان بود که خبر رفع این مشکل یکی از مهم‌ترین خبرهای امروز برای مردم قوچان است.