کشتی گیران قمی از صعود به مرحله پایانی بازماندند

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت مرحله گروهی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور سه شنبه در گروه دوم به میزبانی شهر بیرجند پیگیری شد و تیم شهدای مدافع حرم قم در نخستین دیدار برابر سید بابل با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی رسید تا پس از سه شکست متوالی در دور رفت، نخستین پیروزی خود را دشت کند.
نماینده قم در دیدار دوم برابر دانشگاه آزاد اسلامی با نتیجه مشابه ۶ – ۴ شکست خورد و در سومین بازی هم برابر تیم هیئت خراسان جنوبی ده بر صفر به پیروزی رسید.
این دومین سال متوالی است که نماینده قم از صعود به جمع ۴ تیم نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی کشور باز میماند.
قم که یکی از کانونهای اصلی کشتی فرنگی در کشور است در این سالها شاهد حضور ستارههای خود در تیمهای متمول لیگ برتر بوده است.
ضعفهای مالی، نبود حامیان مالی و ناتوانی از حفظ ستارهها برای حضور پر قدرت در لیگ برتر، قم را با وجود ستارههای فراوان به تیمی معمولی در این رقابتها تبدیل کرده بود.
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