سردار حمید دامغانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به هفته بسیج و اقدامات این هفته توسط بسیجیان و جهادگران استان سمنان از جمله اعزام گروه‌های جهادی در قالب طرح رزمایش اقتدار جهادگران استان سمنان از روز گذشته، تاکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات جهادگران استان اجرای ۹ میلیارد تومان پروژه زیرساختی مهم در سطح استان است.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها با هدف خدمت رسانی به مردم و محرومیت زدایی به خصوص در روستاهای محروم استان سمنان انجام می‌شود، افزود: خدمت به مردم و کمک به دولت در این راستا از رسالت‌های بسیج است.

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه در سطح استان چهار هزار و ۴۷۷ شغل نیز به همت اقدامات جهادگران ایجاد که غالب آنها در روستاهای محروم و کمتر توسعه یافته با هدف ارتقای ماندگاری روستاییان و توانمند سازی خانوار روستایی واقع شده است، ابراز کرد: در دوران کرونا بسیج نشان داد که اهل اقدامات بزرگ است و لذا خدمت رسانی به روستاهای استان در مناطق محروم از جمله اقدامات این دوران بود.

دامغانی با بیان اینکه در دوران کرونا و در رزمایش مواسات و همدلی مومنانه توسط بسیجیان ۳۳۵ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان و محرومان جامعه در شهرها و روستاهای استان توزیع شد که اقدامی بزرگ و در خور توجه محسوب می‌شود، گفت: بیش از یک هزار جهیزیه بین نوعروسان در مناطق محروم و بین خانواده‌های نیازمند در شرف ازدواج فرزندانشان توزیع شد تا بسیج در کمک به خانواده‌های نوپا نیز کمک شایانی داشته باشد.

وی از راه اندازی مراکز نگهداری از بیماران کرونایی و کمک به کادر درمان نیز به مثابه یکی از خدمت بسیج یاد کرد و گفت: جهادگران استان در قالب بسیج اصناف، مهندسان و… که قرارگاه کمک به اقتصاد و واحدهای تولیدی را نیز راه اندازی کردند در این چند ماه اخیر فقط توانسته‌اند بیش از دو هزار و ۵۰۰ شغل را تثبیت و جلوی از بین رفتن آنها را بگیرند.