دشت عباس با ۳۱ میلی متر بارندگی رکورددار بارش ها در ایلام

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی اواخر وقت دیروز فعالیت سامانه بارشی در سطح استان آغاز شده است.
وی عنوان کرد: بیشتر فعالیت این سیستم در حوزه جنوب و جنوب شرق استان بوده است.
احمدی نژاد افزود: میزان این بارشها تا به این لحظه در شهرستان دره شهر ۱۹، آبدانان ۱۵، دهلران ۱۸.۵ میلی متر بارندگی بوده است.
کارشناس هواشناسی ایلام عنوان کرد: تقویت بارشها به صورت نقطهای باعث شد ۳۱ میلی متر بارندگی دشت عباس دهلران ثبت شود.
وی گفت: در شمال استان این سیستم ضعیفتر عمل کرده و بارشهای چندان موثری را نداشته است.
احمدی نژاد عنوان کرد: این سامانه طی امروز نیز در سطح استان فعالیت دارد اما این سیستم تضعیف شده و به صورت موقتی و پراکنده میتواند در مناطقی از جنوب استان شاهد بارش باشد.
وی اضافه کرد: فعالیت مجدد این سامانه طی اواخر وقت امشب آغاز میشود و تا اواخر وقت فردا این سیستم در سطح استان تداوم دارد.
وی افزود: انتظار داریم فردا نیز در مناطقی از سطح استان شاهد بارش باران و رعد و برق باشیم و برای اواخر وقت فردا این سیستم از سطح استان خارج میشود.
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