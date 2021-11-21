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۳۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۰۰

کارشناس هواشناسی ایلام خبر داد؛

دشت عباس با ۳۱ میلی متر بارندگی رکورددار بارش ها در ایلام

دشت عباس با ۳۱ میلی متر بارندگی رکورددار بارش ها در ایلام

ایلام-کارشناس هواشناسی ایلام گفت: منطقه دشت عباس با ۳۱ میلی متر بارندگی رکورددار بارش ها از شب گذشته تاکنون در استان ایلام بوده است.

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی اواخر وقت دیروز فعالیت سامانه بارشی در سطح استان آغاز شده است.

وی عنوان کرد: بیشتر فعالیت این سیستم در حوزه جنوب و جنوب شرق استان بوده است.

احمدی نژاد افزود: میزان این بارش‌ها تا به این لحظه در شهرستان دره شهر ۱۹، آبدانان ۱۵، دهلران ۱۸.۵ میلی متر بارندگی بوده است.

کارشناس هواشناسی ایلام عنوان کرد: تقویت بارش‌ها به صورت نقطه‌ای باعث شد ۳۱ میلی متر بارندگی دشت عباس دهلران ثبت شود.

وی گفت: در شمال استان این سیستم ضعیف‌تر عمل کرده و بارش‌های چندان موثری را نداشته است.

احمدی نژاد عنوان کرد: این سامانه طی امروز نیز در سطح استان فعالیت دارد اما این سیستم تضعیف شده و به صورت موقتی و پراکنده می‌تواند در مناطقی از جنوب استان شاهد بارش باشد.

وی اضافه کرد: فعالیت مجدد این سامانه طی اواخر وقت امشب آغاز می‌شود و تا اواخر وقت فردا این سیستم در سطح استان تداوم دارد.

وی افزود: انتظار داریم فردا نیز در مناطقی از سطح استان شاهد بارش باران و رعد و برق باشیم و برای اواخر وقت فردا این سیستم از سطح استان خارج می‌شود.

کد مطلب 5356934

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