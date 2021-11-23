برگزاری ۶ مرحله کاپ آسیایی و جهانی تیروکمان

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های آسیایی ۲۰۲۲ چین و حضور در آن مهمترین برنامه کمانداران ایران برای یک سال آینده است. این در حالی است که بر اساس تقویم مصوب فدراسیون بین المللی تیروکمان برای سال آینده میلادی، تا پیش از این بازی ها چند مرحله کاپ آسیا مسابقات جام جهانی هم برگزار خواهد شد که قاعدتا فدراسیون ایران در راستای آماده سازی برای بازی های آسیایی، حضور در برخی از این رویدادها را در برنامه خواهد داشت.

این رقابت ها از فروردین ماه سال آینده با برگزاری اولین مرحله کاپ آسیا در سال ۲۰۲۲ آغاز می شود. بعد از این رقابت ها و تا پیش از بازی های آسیایی یک مرحله دیگر کاپ آسیا و چهار مرحله مسابقات جام جهانی برگزار خواهد شد.

برنامه این رویدادها به این شرح است:

* مرحله اول کاپ آسیا: هفته اول فروردین ماه ۱۴۰۰ - تایلند

* مرحله اول جام جهانی: هفته اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ -

* مرحله دوم کاپ آسیا: هفته سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰- عراق

* مرحله دوم جام جهانی: هفته چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰- چین

* مرحله سوم جام جهانی: هفته اول تیرماه ۱۴۰۰ - فرانسه

* مرحله چهارم جام جهانی: هفته چهارم تیرماه ۱۴۰۰- کلمبیا

به گفته امید نجاری سرپرست تیم های ملی تیروکمان هنوز برنامه ای برای اعزام کمانداران به این رویدادها مصوب و نهایی نشده است اما قطعا بررسی آن در دستور کار خواهد بود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولویت فدراسیون تیروکمان بازی های آسیایی چین و حضور کیفی در این بازی هاست. از این رویدادهای مصوب هم می توان به عنوان بخشی از برنامه آماده سازی ملی پوشان استفاده کرد در صورتیکه به تصویب نهایی برسد.

نجاری تاکید کرد: باید ابتدا برنامه سرمربیان تیم های ملی برای حضور در بازی های آسیایی ارائه شود، برنامه پیشنهادی باید در ستاد بازی های آسیایی طرح و بررسی شود و بر اساس نتایج حاصله و شرایط فدراسیون، حضور در کاپ های آسیایی و جام های جهانی یا بخشی از آنها تصویب می شود.

سرپرست تیم های ملی تیروکمان با یادآوری اینکه کمانداران اخیرا در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی بنگلادش شرکت داشتند، گفت: دور جدید تمرینات و اردوهای آماده سازی آنها تا یکی دو هفته دیگر آغاز می شود.قطعا به موقع برنامه آماده سازی ملی پوشان تا یک سال آینده و زمان بندی آن مشخص خواهد شد.