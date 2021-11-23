به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم حاج محمد خادم ازغدی دارنده مدال نقره مسابقات کشتی آزاد جهان در سال ۱۹۶۲ تولیدو آمریکا، روز ۴ آذرماه سال ۱۳۹۹ در سن ۸۵ سالگی دار فانی را وداع گفت.

حاج محمد خادم همدوره قهرمانانی چون جهان پهلوان تختی در المپیک ۱۹۶۰ رم نیز در ترکیب تیم ملی قرار داشت که با ۲ برد و ۲ باخت به روباشویلی از شوروی و ساتو ژاپنی در رده هشتم قرار گرفت.

او که سابقه مربیگری تیم ملی کشتی را نیز در کارنامه داشت، پدر قهرمانان بزرگی همچون امیررضا و رسول خادم است.

محمد خادم اَزغَدی ۱۲ شهریور ۱۳۱۴ در محله کوچه سر شور مشهد، دیده به جهان گشود. وی از پیشکسوتان کشتی و ورزش زورخانه ای بود که در نهایت به دلیل نارسایی قلبی ناشی از فشارهای سنگین تمرینات دوران ورزشی و کهولت سن، سال گذشته دار فانی را وداع گفت.

پیکر زنده یاد حاج محمد خادم در رواق حضرت زهرا (س) حرم منور امام رضا (ع) در مشهد مقدس به خاک سپرده شده و به مناسبت سالگرد درگذشت این پیشکشوت کشتی قرار است به دلیل شرایط کرونایی کشور مراسم محدودی بر سر مزار وی با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار شود. همچنین طبق اعلام خانواده مرحوم خادم هزینه‌های مراسم صرف امور خیریه خواهد شد.