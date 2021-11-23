به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ابوالفضل حسن‌زاده محمدی، رئیس کمیته انضباطی گفت: کمیته انضباطی به منظور پیشگیری از افزایش و شیوع تخلفات و کارآمدی بیشتر تنبیهات انضباطی در راستای بند ۶ ماده ۳۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال، افزایش میزان جرایم و حد نصاب قطعیت آنها را به هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال پیشنهاد داد که این موضوع در جلسه مورخ ۴ آبان‌ماه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و روز ۳۰ آبانماه نیز این مصوبه به تمامی هیأت‌ها و باشگاه‌ها ابلاغ شد.

وی در ادامه بیان کرد: بر همین اساس جرایم تعیینی از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نسبت به تخلفات ارتکابی از تاریخ یکم آذرماه سال ۱۴۰۰ به بعد برای تمامی اشخاص حقیقی تا میزان ۲۵۰ میلیون ریال و برای تمامی اشخاص حقوقی تا میزان ۵۰۰ میلیون ریال قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: حداکثر جریمه قابل اعمال برای تخلفاتی که از تاریخ یکم آذرماه برای اشخاص حقوقی مرتبط با لیگ‌های برتر ثبت می‌شود، هفت میلیارد ریال و برای سایر لیگ‌ها سه میلیارد و پانصد میلیون ریال خواهد بود.

حسن زاده ادامه داد: حداکثر جریمه قابل اعمال برای تخلفاتی که از یکم آذرماه، اشخاص حقیقی مرتبط با لیگ‌های برتر مرتکب می‌شوند، سه میلیارد و پانصد میلیون ریال و نسبت به سایر لیگ‌ها یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال است.

وی در پایان گفت: مطابق مقررات انضباطی، در صورت وجود سوابق تخلفاتی مرتکب (یعنی تکرار تخلف) و یا تعدد تخلف، کمیته انضباطی مجاز به تعیین جریمه مازاد بر سقف تعینی می‌باشد.