تشکیل اتاق تهاتر کالا با پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پیمان پاک اظهار کرد: اگر قرار است میزان صادرات به روسیه طبق برنامه‌های پیش بینی شده از ۵۰۰ میلیون دلار کنونی به ۱۰ میلیارد دلار برسد، باید زیر ساخت‌های موجود از جمله در بخش خط آهن و کانتینر توسعه یابد و در این رابطه هم اکنون هفت خط منظم کشتیرانی بین دو کشور فعال شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: قواعد موجود در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات، دردسرهایی برای صادرکنندگان ایجاد کرده بود که در آیین‌نامه ضوابط تجاری و ارزی که در هیات دولت مصوب و ابلاغ شد این فرایندها تسهیل شد، در نتیجه، بیشترین افزایش صادرات ماهانه در چهار سال اخیر، در مهر ماه گذشته رقم خورد.

وی افزود: کمیته بررسی آیین نامه‌ها، ضوابط و قوانین را با کمک اتاق بازرگانی تشکیل دادیم، زیرا صدها آیین نامه و مقررات موجود در امر صادرات، اگر برای صادرکننده، گیج کننده نباشد قطعا دست و پاگیر است.

پیمان پاک افزود: بسیاری از این آیین نامه‌ها و ضوابط با یکدیگر تعارض دارند و نقص‌های موجود در بسیاری از این آیین نامه‌ها، مانع توسعه صادرات است که این آیین نامه‌ها به زودی حذف خواهد شد.

وی با بیان اینکه تدوین‏‎‏‎‏ نقشه راه تجارت ایران بر مبنای هدف‌گذاری افزایش ۳۵ میلیارد دلاری صادرات، نخستین اقدام در زمان مسئولیت سازمان توسعه تجارت بود ادامه داد: در این فرایند به کمک اتاق‌های مشترک بازرگانی و کارشناسان، کشورهای هدف صادراتی را دسته بندی و اولویت بندی کرده‌ایم که به زودی برنامه ما مبنی بر اینکه به چه کشوری چه کالایی باید صادر کنیم نهایی می‌شود ضمن اینکه چالش‌های مربوط در حوزه لجستیک، گمرکات و توسعه بازار نیز احصا خواهد شد.

پیمان پاک گفت: در ارتباط با کشور پاکستان نیز، اتاق تهاتر را تشکیل و فرایندهای تعرفه ترجیحی را فعال کردیم ضمن اینکه کامیون‌های ما که سال‌ها در مرز پاکستان متوقف می‌شدند هم اکنون تا کویته پاکستان تردد دارند.

وی افزود: در سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به سوریه نیز، ۳۰ فعال اقتصادی و تجاری برتر کشور وزیر را همراهی کردند که تعدادی از آن‌ها همچنان در سوریه حضور دارند و در حال مذاکره و عقد قرارداد برای ورود به بازارهای این کشور هستند.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: یکی دیگر از اقدامات ما فعال سازی مراکز تجاری ایران در خارج از کشور بود و در این باره مجوز فعال‌سازی مراکز تجاری را در کشورهای پاکستان، ارمنستان، ترکیه و آذربایجان صادر کردیم که این مراکز به صورت تخصصی فعالیت دارند.

پیمان پاک ادامه داد: اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف صادراتی را با جدیت پیگیری می‌کنیم که در این زمینه، رایزنان بازرگانی ایران در پاکستان و افغانستان مستقر شدند و رایزن بازرگانی ایران در ترکیه نیز به زودی کار خودش را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: با همکاری صندوق توسعه ملی، دو هزار میلیارد تومان منابع ارزان قیمت برای کمک به حوزه صادرات در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و بانک‌ها مکلف شدند که معادل آن یعنی دو هزار میلیارد تومان علاوه بر منابع صندوق توسعه ملی را برای تسهیلات ارزی ریالی سرمایه درگردش با قیمت مناسب در اختیار صادرکنندگان قرار دهند و به این ترتیب چهار هزار میلیارد تومان در این باره اختصاص می‌یابد.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: یک میلیارد یورو منابع صندوق توسعه ملی نیز به عنوان منابع خریدار تعریف شده تا فعالان اقتصادی بتوانند از آن استفاده کنند.

پیمان پاک افزود: همچنین سرمایه صندوق ضمانت صادرات ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافت که بنا داریم ۵۰۰ میلیون دلار دیگر نیز در این صندوق افزایش سرمایه داشته باشیم.

وی ادامه داد: با همکاری سازمان برنامه و بودجه، میزان مشوق‌های صادراتی را در بودجه سال آینده به دو برابر افزایش دادیم.

پیمان پاک با بیان اینکه از ظرفیت همه دستگاه‌ها در موضوع افزایش صادرات استفاده می‌کنیم گفت: با همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، حمل و نقل هوایی کالاهای صادراتی را اجرایی کردیم تا هزینه‌ها را برای صادر کننده‌ها کاهش دهیم.

ارتباط سامانه جامع تجارت و گمرک در موضوع قیمت‌های پایه صادراتی

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: ارتباط سامانه جامع تجارت با گمرک مصوب شده و هم اکنون این ارتباط درباره قیمت پایه صادراتی در حال برقراری است ضمن اینکه ارتباط با سازمان امور مالیاتی نیز در این سامانه آغاز شده است که تا پایان سال می‌توانیم یک کالا را از مبدا تا مقصد رصد کرده و چالش‌های آن را مدیریت و رفع کنیم.

وی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت توسط وزیر صمت مدیریت و پایش می‌شود افزود: به کارگیری سامانه‌ها فرایند کار را تسهیل و امضاهای طلایی و فساد را از بین می‌برد.

هماهنگی با پلیس راهور قبل از برگزاری هر نمایشگاه

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: غیر از برنامه کلی که هر ساله شرکت نمایشگاه‌ها ارائه و شورایعالی آن را تصویب می‌کند، قبل از برگزاری هر نمایشگاه یک نشست هماهنگی و تخصصی با پلیس راهور برگزار می‌کنیم تا دغدغه‌های مدنظر پلیس رفع شود.

پیمان پاک افزود: اگر نمایشگاه پرمخاطب بود سعی می‌کنیم آن را در مکان دیگری برگزار کنیم ضمن اینکه باید زیرساخت‌های نمایشگاهی را در مجموعه‌ای مانند شهر آفتاب به طور کامل تامین کنیم تا از نظر برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی دغدغه‌ای وجود نداشته باشد.

وی درباره ممانعت پلیس راهور از برگزاری نمایشگاه نساجی، پوشاک و متالورژی گفت: ناهماهنگی‌ها موجب شد که ورودی خودرویی نمایشگاه بین‌المللی تهران به مدت چند ساعت مسدود شود، اما با پیگیری‌های ما و همکاری پلیس راهور این مشکل حل شد.

پاک افزود: البته پلیس راهور هم دغدغه روان‌سازی ترافیک و آسایش شهروندان را دارد که قرار شد در این باره هماهنگ عمل کنیم.

پیمان پاک گفت: تعطیلی ۱۸ ماهه نمایشگاه بین‌المللی به علت کرونا موجب شد در بازگشایی مجدد، سه نمایشگاه در یک تاریخ برگزار شود که موجب شلوغی و افزایش تردد در محدوده نمایشگاه بین‌المللی شد.