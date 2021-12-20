خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها -مریم شریفی: استان گلستان با جای دادن هفت اقلیم از ۱۳ اقلیم دنیا و دارا بودن ۶۶۷ هزار هکتار زمین زراعی، ۳۰ هزار هکتار باغ، سه میلیون واحد دامی، ۹۷۰ واحد مرغداری، ۴۸۲ هزار هکتار جنگل، ۸۶۲ هزار هکتار مرتع و دسترسی به ۱۱۰ کیلومتر ساحل دریای خزر، از قطب‌های مهم کشاورزی ایران است.

با وجود این همه ثروت اما گلستان جز محروم‌ترین نقاط کشور است. بنا بر اعلام کارشناسان از لحاظ صنعت و اشتغال جوانان جز آخرین استان‌های کشور است و فقر مثل یک بیماری مزمن زیر چتر سبز استان ما پنهان است.

طبیعت زیبا و چشم نواز استان گلستان سال‌ها است به جای آنکه منشأ خیر و برکات برای ساکنان خطه سبز شود، تبدیل به بهانه‌ای برای برخی مسئولان شده تا چشم خود را بر حداقل خواسته‌های به حق مردمش ببندند.

در بدو ورود مسئولان کشور به استان گلستان شالیزارهای سبز و مخملی چشمانشان را می‌نوازد اما این تنها بخش کوچکی از گلستان است و زمین‌های شور و لم یزرع فراوانی در شهرستان‌های آق قلا، گمیشان، ترکمن، مرواه تپه از دید تصمیم گیران همیشه پنهان مانده است.

به بهانه حاصلخیز بودن خاک، جلوی ایجاد کارخانجات تبدیلی بسیاری که می‌توانست در استان ما احداث و باعث اشتغال جوانان، رونق کشاورزی و از همه مهم‌تر کاهش قیمت محصولات شود، را گرفتند حال آنکه تنها چند کیلومتر بیشتر تا هکتارها زمین شور و کم بازده در استانمان فاصله نداریم.

کمبود آب بزرگترین مشکل کشاورزان گلستان

پرویز چرکزپور یکی از کشاورزان گلستانی به خبرنگار مهر گفت: در مهرماه سال ۹۹ از ۱۰۲ هکتار زمین کشاورزی که در اختیار دارم ۸۵ هکتار آن را به کشت جو، ۱۵ هکتار گندم و دو هکتار آن را زیر کشت کلزا بردم که به دلیل خشکسالی بیشتر محصولات من خشک شد.

علی میرکتولی از کشاورزان روستای نومل هم به خبرنگار مهر، گفت: چند سالی است که استان ما با مسأله خشکسالی دست به گریبان است، مسئولان استان به ما کشاورزان فشار می‌آورند که شالی نکارید اما شرایط کشت هیچ محصولی که بتوان جایگزین آن کرد را هم فراهم نمی‌کنند.

وی افزود: من و تعدادی از کشاورزان دیگر که به جای شالی، سویا کشت کردیم که به دلیل بذر و سم نامناسب و از همه مهم‌تر کم آبی چیزی به جز ضرر برداشت نکردیم.

چغندرقند کار گلستانی بخش بزرگی از سود خود را بابت هزینه حمل بار تا استان خراسان باید بدهد زیرا در استان کارخانه وجود ندارد حسن زینی یکی دیگر از کشاورزان گلستان به خبرنگار مهر گفت: چند سالی است که به جای شالی چغندرقند می‌کارم، قیمت خرید چغندر قند خوب است اما بخش زیادی از سود را باید بابت هزینه حمل بار تا شهرستان شیروان در استان خراسان رضوی بدهم زیرا در استان ما کارخانه چغندرقند نداریم.

قربان شهابی یکی از کشاورزان گرگانی هم به خبرنگار مهر، گفت: سال‌ها است که کشاورزی کردن صرفه اقتصادی ندارد مخصوصاً برای محصولی مثل سیب زمینی که یک سال محصول خوب است و کشاورزان تشویق به کشت می‌شوند و سال بعد آن چنان محصول ضرر می‌کند که کشاورز را به خاک سیاه می‌نشاند و هست و نیست خود را باید از دست بدهد.

دبیرخانه کشاورز گلستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: به جز کشاورزان، اقتصاد صنایع سازندگان ادوات کشاورزی، دام، طیور، صنایع تبدیلی، فرآوری و حتی بازار استان متأثر از بخش کشاورزی است و اگر کشاورزی می‌خواهیم باید برنامه مدونی برای آن داشته باشیم تا بتوانیم چشم انداز آن را برای ۱۰ یا ۲۰ ساله آینده ترسیم کنیم.

علی قلی ایمانی با بیان اینکه اولین قربانی خشکسالی و کمبود آب کشاورزان هستند، افزود: اگر هر زمان با کمبود آب مواجه شویم آب کشاورزان قطع و به مدار آب شرب اضافه می‌شود، بنابراین آب برای ما بسیار مهم است.

دبیر خانه کشاورز توضیح داد: ما به دلیل کاهش بارش‌ها دچار کم آبی شدیم، روان آب‌ها و منابع آب‌های زیرزمینی ما کاهش پیدا کرده و استفاده بیش از حد از منابع آبی داریم.

قطعات کوچک زمین‌های کشاورزی یکپارچه سازی شود

وی عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا را دلیل به وجود آمدن مشکلات آب در استان دانست و افزود: ما اگر هم بخواهیم نمی‌توانیم از تکنولوژی جدید آبیاری استفاده کنیم چون قطعات کشاورزی ما کوچک است و باید با کمک تحقیقات دانشگاهیان و تدابیر مسئولان باید به سمت یکپارچه سازی اراضی در قالب شرکت‌ها و تعاونی‌ها برویم تا زمینه استفاده از آبیاری نوین در استان ایجاد شود.

دبیر خانه کشاورز گلستان تصریح کرد: امروزه در دنیا از ابزارآلات مدرن در کشت محصول بهره می‌گیرند و با این کار علاوه بر صرفه جویی اقتصادی عملکرد محصول را بالا می‌برند به طور مثال با دستگاه‌های ویژه گندم را به صورت دانه دانه در زمین می‌کارند و از سمپاش های هوشمند استفاده می‌کنند ولی ما هنوز هم در زمین‌های خود بذر می پاشم از این رو هدررفت منابع زیاد و عملکرد پایین است.

کشاورزی به سمت کشت قراردادی برود

ایمانی توضیح داد: علی رغم اینکه با سرمایه گذار و منابع بانکی صنایع تبدیلی ایجاد کرده‌ایم خروجی لازم را برای تولید کننده و کشاورز به همراه نداشته است و این به دلیل آن است که ما الگوی کشت قراردادی نداریم.

وی تاکید کرد: باید صنایع را وادار کنیم با کشاورزان بوته کار قرارداد ببندند و به سمت کشت قراردادی بروند تا ارزش افزوده ایجاد شود و این ارزش افزوده به استان برگردد.

دبیر خانه کشاورز گلستان با بیان این که اگر نتوانیم توازن و تعادل در بازار ایجاد کنیم کشاورز در کشت محصول از این شاخه به آن شاخه می پرد، افزود: با کشت قراردادی در کشت محصول توازن هم برقرار می‌شود و دیگر این اتفاق نمی‌افتد که محصول روی دست کشاورز بماند و یا در بازار کم باشد.

اعتبار ویژه از صندوق اعتبار ملی برای کشاورزی گلستان اختصاص یابد

نماینده مردم شهرستان علی آبادکتول هم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اقتصاد استان گلستان جز پنج استان آخر کشور است و برای رفع این محرومیت باید سطح اعتبار ویژه از صندوق اعتبار ملی برای گلستان در نظر گرفته شود.

رحمت اله نوروزی اضافه کرد: تقویت بخش کشاورزی در استان علاوه بر اینکه اقتصاد گلستان را رشد می‌دهد، امنیت غذایی کشور را تأمین و باعث خودکفایی کشور در بسیاری از محصولات مهم کشاورزی می‌شود.

نوروزی تصریح کرد: برای حل مشکلات کشاورزان و تأمین آب بخش کشاورزی لازم است با تأمین اعتبار لازم از سوی مسئولان هرچه سریع‌تر سد نرماب و زرین گل تکمیل شود، کشت قراردادی عملیاتی، مزارع زهکشی شوند و بخش آبخیزداری تقویت شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: استان گلستان رتبه اول کشت کلزا و سویا در ایران را دارد، مرغوب‌ترین گندم در کشور را تولید می‌کند و روزانه بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن مرغ به تهران می‌فرستد و اینها تنها بخشی از تولیدات مهم استان است ولی با این همه به دلیل عدم تأمین زیرساخت‌ها کشاورزان استان ضرر می‌کنند.

نبود صنایع تبدیلی مشکل بزرگ کشاورزان گلستانی

نوروزی با اشاره به متضرر شدن سیب زمینی کاران گلستان در سال گذشته تصریح کرد: اگر صنایع تبدیلی سیب زمینی در استان ما وجود داشت شاهد هدر رفت دست رنج کشاورزان نبودیم.

وی وجود صنایع تبدیلی چغندرقند و سایر محصولاتی که در استان تولید می‌شود را در تقویت کشاورزی استان مؤثر قلمداد کرد.

۲,۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حل معضل خشکسالی

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: براساس برآورد جهاد کشاورزی استان برای حل مشکلات خشکسالی کشاورزان نیاز به دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

سید محسن کیاالحسینی افزود: طبق آخرین آمارها در ۶ ماهه اول سال آبی استان گلستان سومین استان کم بارش در کشور اعلام شده است و برای رفع مشکلات آب استان باید با احیا و مرمت قنات‌ها، آب بندان ها، انتقال آب با لوله و آبیاری تحت فشار، راندمان آب در بخش کشاورزی را افزایش داد و لازم است اعتبار لازم برای انجام آن اختصاص یابد.

رسیدگی به وضعیت کشاورزان گلستانی و تأمین زیرساخت‌های بخش کشاورزی گلستان هزینه کردن و خرج تراشی نیست بلکه یک سرمایه گذاری درست و منطقی در جهت خودکفایی و تأمین امنیت غذایی کشور است و مسئولان با این نگاه باید به موضوع نگاه کنند.