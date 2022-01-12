کشاورزان گلستانی و کوهی از مشکلات/ حل چالش ها عزم‌ جهادی می طلبد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- هنگامه خاندوزی: کشاورزان گلستان سال گذشته با توجه خشکسالی تولید خوبی نداشته‌اند و عایدی آنها از ۶ ماه تلاش به جز خستگی و رنج چیز دیگری نبود.

با توجه به شرایط جوی استان و احتمال تداوم آن کشاورزان دلسردتر از همیشه برای کشت محصول اقدام می‌کنند.

هزینه‌های کشاورزی در بخش‌های مختلف چندین برابر شده و دولت هم از این تولیدکنندگان بی مدعا که نه از ارز دولتی، نه از تسهیلات بانکی کم بهره، نه از علم مهندسان جهاد کشاورزی و نه از تکنولوژی روز دنیا بهره مند نمی‌شوند، حمایتی نمی‌کند.

کشاورزی گلستان از توجه مسئولان ناامید شده و دیگر هیچ انتظاری از جهاد کشاورزی و مسئولان دولتی ندارند. یک کشاورز آزادشهری در خصوص مشکلات این شغل به خبرنگار مهر گفت: حمایت از این حوزه بسیار کم است و همه امید یک کشاورز به خدا است که آیا در سال زراعی جاری نزولات آسمانی و شرایط آب و هوایی به ما کمک خواهند کرد که بتوانیم محصول بهتری به دست آوریم.

بی توجهی جهاد کشاورزی

حسین تاتاری ادامه داد: دنیا به سمت پیشرفت و تکنولوژی در حال حرکت است و با استفاده از علم روز می‌توان راندمان تولید محصولات کشاورزی را بالا برد اما متأسفانه هنوز در کشور ما و مخصوصاً در استان این مسأله محقق نشده است.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان گلستانی مشکلات زیادی بر سر راه تولید خود دارند، افزود: عدم تأمین نهاده‌ها، هزینه بالای آفت کش‌ها و سموم کشاورزی، به موقع نرسیدن کود به دست کشاورز، بالا بودن قیمت ادوات کشاورزی از جمله مشکلاتی است که کشاورزان با آن روبرو هستند.

این کشاورز گلستانی با اشاره به اینکه بیشتر کشت ما گوجه فرنگی است، خاطرنشان کرد: کارخانه‌های رب گوجه فرنگی در موقع برداشت محصول، آن را به قیمت واقعی از کشاورز خریداری نمی‌کنند و به بهانه اینکه بازار کشش ندارد قیمت را کاهش می‌دهند.

تاتار ادامه داد: در کشاورزی گلستان هیچ گونه نظارتی وجود ندارد و در این سال‌ها به یاد ندارم که مهندسان جهاد کشاورزی را در مزارع دیده باشم؛ ما بر مبنای تجربه‌ای که از پدران به دست آورده‌ایم محصولاتمان را کشت می‌کنیم و سرکشی‌ها بسیار کم است.

وی با بیان اینکه کود فسفاته حتی با قیمت آزاد در بازار وجود ندارد، افزود: کیفیت آفت کش‌ها بسیار کم شده و چند سالی است که سم تقلبی زیاد شده که یکی از دلایل آن نبود نظارت است.

عدم نظارت بر تخلفات حفر چاه‌های غیرمجاز

مجتبی لشکربلوکی دارای ۲۰ هکتار زمین شخصی و اجاره‌ای در شهرستان بندرگز هم در خصوص مشکلات کشاورزی به خبرنگار مهر گفت: اداره آبیاری سنگ اندازی بسیاری دارد و با وجود اینکه مجوز حفاری را در این منطقه برای چاه آب گرفته‌ایم اما جلوی آن را گرفتند.

کیفیت آفت کش‌ها کم و قیمت آنها سرسام آور افزایش یافته است وی اظهارکرد: برخی چاه‌های غیرمجازی که نزدیک به چاه‌های مجازبودن مجوز گرفته‌اند و این لطمات بسیاری برای کشاورزی به همراه خواهد داشت.

لشکر بلوکی ادامه داد: کارشناسان اداره آبیاری کردکوی به دلیل لوله کشی آبیاری قطره‌ای در ۱۲ هکتار از اراضی از ما شکایت کردند در حالی که دولت به دنبال مکانیزه و هدفمند کردن مصرف آب است.

وی افزود: از طرفی با وجود خشکسالی و عدم درآمدزایی بانک همراهی نکرده و تمامی اقساط و سود و جریمه از ما گرفتند.

لشکربلوکی گفت: قیمت سم و کود شیمیایی که قبلاً یارانه‌ای بود، آزاد شده و همه حمایت‌هایی که وجود داشت از کشاورزان دریغ شده است.

وی افزود: حمایتی از کشاورز نشده و یارانه بخش کشاورزی هدفمند نیست و ما نمی‌دانیم چه کسانی از سوبسیدهایی که دولت برای کشاورزان گذاشته است استفاده می‌کند.

لشکر بلوکی با گلایه مندی از کمبود صنایع و تبدیلی وجود در گلستان، گفت: در سال جاری مرکبات قیمت مناسبی نداشت (حدود پنج هزار تومان) و نتوانسته‌ایم آن را به فروش برسانیم.

سموم بی کیفیت هستند

قدرت الله جندقی دیگر کشاورز گلستانی با ۶۰ هکتار زمین کشاورزی در خصوص مشکلات این حوزه به خبرنگار مهر گفت: ۹۰ درصد مشکلات کشاورزان در تهیه کود، سم و نقدینگی است.

وی با اشاره به اینکه دولت با دادن تسهیلات می‌تواند به کشاورزان کمک کند، اضافه کرد: هزینه تولید محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر چندین برابر شده در حالی که قیمت محصولات متناسب با هزینه‌ها رشدی نداشته است.

جندقی افزود: سم‌ها کیفیت ندارد و امسال با توجه به اینکه زارعت کشت شده را بیش از ۹ بار آفت کشی کرده‌ایم اما محصول خوبی به دست نیاوردیم.

وی ادامه داد: درآمدی که از کشاورزی به دست می آورم برای آبیاری نوین، هزینه خرابی چاه، تهیه و تعمیر ادوات کشاورزی و دیگر نیازها هزینه می‌شود و با توجه به تلاش، سرمایه و انرژی که در این بخش می‌گذارم درآمد ما بسیار پایین است.

این کشاورز گرگانی با اشاره به اینکه همه زندگی ما کشاورزی است، گفت: به خاطر علاقه‌ای که به این آب و خاک داریم کشاورزی می‌کنیم وگرنه سودی که از این کار عاید ما می‌شود، بسیار کم است و بیشتر کشاورزان شغل دیگری هم دارند وگرنه در تأمین نیازهای زندگی خود دچار مشکل می‌شوند.

کشاورزان از پس هزینه‌های جاری برنمی آیند

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان هم به خبرنگار مهر گفت: ۵۰ درصد جمعیت گلستان در روستاها زندگی کرده که امرارمعاش این قشر از بخش کشاورزی تأمین می‌شود و اقتصاد استان هم بر پایه‌های کشاورزی می چرخد.

امیر یوسفی افزود: اگر کشاورزی استان شرایط خوبی داشته باشد وضعیت استان هم رونق خواهد گرفت اما با شرایط حال حاضر کشاورزان نمی‌توانند هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند و متأسفانه شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش حاشیه نشینی شهری هستیم.

یوسفی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم به دنبال این است مهاجرت از شهر به روستا انجام شود، خاطرنشان کرد: زمانی این مسأله محقق می‌شود که درآمد مردم روستا افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان گلستانی با محصولی که تولید می‌کنند به دولت یارانه می‌دهند، افزود: گندم گلستان نسبت به سایر استان کیفیت بالاتر و تناژ کمتری دارد اما در خرید تضمینی، دولت گندم این استان را با قیمتی برابر با گندم بی کیفیت با تناژ بیشتر، خریداری می‌کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: همچنین یکی دیگر از مشکلات بخش کشاورزی در خرید تضمینی این است که هزینه‌های کشاورزان برای تولید محصول با ارز آزاد حساب می‌شود اما در زمان خرید به قیمت دولتی به فروش می‌رسد.

یوسفی عدم حمایت و ناعدالتی هایی که در بخش کشاورزی وجود دارد را دلیل عقب ماندگی اقتصادی در گلستان می‌داند و افزود: همه اینها سبب شده تا امروز سرانه مردم گلستان ۵۰ درصد زیر میانگین کشوری باشد.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات حوزه کشاورزی این است که ما به سمت صنعتی شدن نرفته‌ایم و هنوز کشت محصولات در گلستان به صورت سنتی انجام می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان یادآور شد: با توجه به اینکه کشاورزی گلستان بیشتر خرده مالکی است باید کمک کنیم تا کشاورزی استان به سمت صنعتی پیش برود و صنایع تکمیلی و تبدیلی وارد این استان شود.

کشاورزان گلستانی چهره خسته، دستانی تاول زده و دلی پر درد دارند و آنچه که آنها را در این مسیر نگه داشته شاید عرق و علاقه‌ای است که به این کار دارند وگرنه از لطف مسئولان دولتی و حمایت آنها همیشه بی بهره بوده‌اند. پس شایسته است که بیش از اینکه کشاورزی نابود شود، برای حل مشکلات این قشر اقداماتی در خور و شایسته انجام داد.