استان گیلان با کمبود شدید پرستار مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره زاهد صفت شامگاه سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با اشاره به تأکیدات رهبری مبنی بر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفت: این قانون تاکنون به دلیل عدم تأمین منابع مسکوت مانده بود.

وی با بیان اینکه گفته شده این قانون در سه ماهه پایانی امسال به صورت پایلوت در همه استان‌ها اجرایی شود، ادامه داد: قول وزیر بهداشت مبنی بر اجرایی شدن آن در سال ۱۴۰۱ نیز داده شد.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به کمبود پرستار و فرسودگی کادر بهداشت و درمان در دوران شیوع کرونا، افزود: شاخص کشوری تعداد پرستار ۱.۸ و این نسبت در گیلان یک است یعنی کمبود قابل توجه پرستار داریم.

وی با بیان اینکه افرادی که در دوران کرونا به علوم پزشکی پیوستند تبدیل وضعیت شدند، تصریح کرد: حدود ۱۸۴ نفر از این پرستار به شرکتی تبدیل وضعیت شدند و اکنون پرستار ۸۹ روزه در گیلان نداریم.

زاهد صفت با اشاره به اینکه ۷۰ درصد بدنه نظام سلامت کادر پرستاری هستند، بیان کرد: ۹۰ درصد پرستاران از بانوان هستند و کمبود شدید نیروی پرستار مرد داریم.

وی با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند تأمین منابع و ردیف استخدامی است، عنوان کرد: برخی از پرستاران شرکتی در مرز بازنشستگی هستند اما قرارداد ندارند البته قول‌هایی داده شده که تبدیل وضعیت آنها انجام شود.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه ۹۸ درصد جامعه پرستاری از نظام پرداختی ناراضی هستند، گفت: سهم پرستاران از درآمدهای بیمارستانی بسیار ناچیز است.