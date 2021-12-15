قابلیت جدید واتس اپ برای کنترل پیام صوتی قبل از ارسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این پیام رسان متعلق به فیس بوک اعلام کرد ویژگی مذکور طی هفته های اخیر در حال راه اندازی بوده و اکنون در سراسر پلتفرم ها از جمله iOS، اندروید، وب و دسک تاپ فراهم شده است.

طبق اطلاعات صفحه پشتیبانی برای این قابلیت، پس از آنکه کاربر پیام صوتی را ضبط می کند، گزینه پیش نمایش پیام صوتی نشان داده می شود. در مرحله بعد فرد می تواند با استفاده از یک آیکون مثلثی شکل آن را پخش و با استفاده از آیکون دیگری آن را حذف کند یا آن را برای مخاطب خود ارسال کند.

پیش نمایش صوتی بخشی از آپدیت های جدیدی است که واتس اپ آنها را اخیراً عرضه کرده یا مشغول توسعه آنها است.

در اوایل سال جاری، این سرویس قابلیت تغییر سرعت پخش پیام های صوتی هنگام شنیدن را افزود. از سوی دیگر وب سایت WABetaInfo نیز گزارش داده به زودی قابلیت متوقف کردن پخش پیام صوتی و از سرگیری آن افزوده می شود.