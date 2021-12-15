  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۴:۳۷

قابلیت جدید واتس اپ برای کنترل پیام صوتی قبل از ارسال

قابلیت جدید واتس اپ برای کنترل پیام صوتی قبل از ارسال

اخیرا واتس اپ قابلیت جدیدی برای پیام صوتی را رونمایی کرده که به کاربران اجازه می دهد  قبل از ارسال به دیگران آن راچک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این پیام رسان متعلق به فیس بوک اعلام کرد ویژگی مذکور طی هفته های اخیر در حال راه اندازی بوده و اکنون در سراسر پلتفرم ها از جمله iOS، اندروید، وب و دسک تاپ فراهم شده است.

طبق اطلاعات صفحه پشتیبانی برای این قابلیت، پس از آنکه کاربر پیام صوتی را ضبط می کند، گزینه پیش نمایش پیام صوتی نشان داده می شود. در مرحله بعد فرد می تواند با استفاده از یک آیکون مثلثی شکل آن را پخش و با استفاده از آیکون دیگری آن را حذف کند یا آن را برای مخاطب خود ارسال کند.

پیش نمایش صوتی بخشی از آپدیت های جدیدی است که واتس اپ آنها را اخیراً عرضه کرده یا مشغول توسعه آنها است.

در اوایل سال جاری، این سرویس قابلیت تغییر سرعت پخش پیام های صوتی هنگام شنیدن را افزود. از سوی دیگر وب سایت WABetaInfo نیز گزارش داده به زودی قابلیت متوقف کردن پخش پیام صوتی و از سرگیری آن افزوده می شود.

کد مطلب 5376102
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها