حمیدرضا سیدناصری مدیر انتشارات ذکر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب گفت: برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران در سال گذشته، رویداد موفقی محسوب می‌شود که نقطه عطف برنامه‌های فرهنگی در حوزه فعالیت‌های مجازی بود و تجربه خوبی هم برای ناشران به شمار می‌آمد. علتش هم این بود که طی این‌سال‌ها ناشران به‌سمت استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رفته‌اند و برای فروش کتاب‌های خود از این فضاها استفاده می‌کنند و حتی خانواده‌ها نیز از این فرصت بهره می‌برند.

وی افزود: در این‌شرایط اقتصادی که شاید خانواده‌ها کمتر به‌سمت کتاب بروند، برگزاری این‌رویدادها موجب می‌شود مردم بتوانند کتاب‌های مورد نیاز خود را با تخفیف خوب و مناسبی خریداری کنند. اختصاص تخفیف‌های ۲۰ و ۴۰ درصدی روی کتاب‌ها تشویقی است که خانواده‌ها کتاب‌های مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تری خریداری کنند.

مدیر انتشارات ذکر در ادامه گفت: نمایشگاه‌های استانی می‌توانند نیاز استان‌ها را پاسخ بدهند. در گذشته که نمایشگاه‌ها فیزیکی بودند و مردم در آن شرکت می‌کردند، معتقد بودیم اتفاق و کار مثبتی هستند. زیرا مردم بخشی از نیازهای خود و کودکانشان را تامین می‌کردند و الان هم که این‌مساله به‌طور مجازی برگزار می‌شود، فرصت خوبی است تا مخاطبان با دسترسی آسان‌تر برای خرید کتاب اقدام کنند. به‌نظرم در کنار برگزاری طرح‌های طرح توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی (طرح‌های فصلی فروش کتاب)، پیش‌بینی نمایشگاه‌های مجازی کتاب می‌تواند زمینه دسترسی بهتر و مناسب‌تر مردم به کتاب را بیشتر فراهم آورد.

سیدناصری درباره برای برگزاری نمایشگاه‌های مجازی کتاب استانی نیز گفت: معتقدم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید همراهی رسانه‌ ملی را داشته باشد تا خانواده‌ها از اجرای این طرح‌ها مطلع شوند. نباید بگذاریم این‌فرصت از دست برود.