به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب امسال و عدم امکان حضور علاقه‌مندان در این رویداد، مجموعه سماوا در راستای مسئولیت اجتماعی خود، تخفیف ویژه‌ای را روی تمام کتاب‌های خود اعمال کرده است.

بر این اساس، مخاطبان از روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه می‌توانند همه کتاب‌های سماوا را با ۵۰ درصد تخفیف در پلتفرم‌های فیدیبو، طاقچه و کتابراه تهیه و شنونده آن باشند.

این تخفیف شامل تمام عناوین منتشرشده این ناشر می‌شود و فرصت مناسبی برای اهالی کتابخوان و علاقمند به حوزه کتاب و کتابخوانی است.

نمایشگاه کتاب تهران به دلیل شرایط بحرانی کشور، به صورت هفتمین نمایشگاه مجازی برگزار می‌شود و بسیاری از ناشران نیز برنامه‌های ویژه‌ای برای جبران غیبت این رویداد حضوری در نظر گرفته‌اند. در این میان، برخی ناشران صوتی نیز با اعمال تخفیف‌های متنوع، سعی در دسترسی آسان‌تر مخاطبان به کتاب‌های صوتی داشته‌اند.