به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد سعید سیف صبح امروز در گردهمایی سراسری مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها که در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران، برگزار شد، گفت: هم‌اکنون ۱۶۰ نیاز پژوهشی ملی و استانی در سامانه ساجد ثبت شده است و همه دانشگاه‌های کشور به این اعلام نیازها دسترسی دارند.

وی افزود: این اقدام مثبتی بود که مورد استقبال دانشگاه‌های کشور قرار گرفته است همه دانشگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط به این اعلام نیازها دسترسی دارند و می‌توانند راهکارهای خود را ارائه کنند.

مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه سامانه ساجد در هفتاد دانشگاه کشور راه‌اندازی شده است، گفت: این دانشگاه‌ها برای مدیریت قراردادهای پژوهشی و دریافت نیازهای سازمان‌ها و صنایع از این سامانه یکپارچه استفاده می‌کنند

سیف تاکید کرد: دانشگاه‌ها باید به مسائل بومی خود مانند مسائل زیست محیطی و کشاورزی حساس باشند و در این زمینه نقش موثر خود را ایفا کنند، که برای تحقق این وظیفه دانشگاه‌ها، تقویت مراکز ارتباط با جامعه و صنعت نقشه محوری دارد.

مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم افزود: تقویت بخش ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه ها برای وزارت علوم بسیار مهم است و در همین راستا برای نخستین بار کارنامه عملکرد دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها از نظر میزان قراردادهای پژوهشی، حجم این قراردادها و نسبت آن با تعداد اعضای هیئت علمی تهیه و به روسای دانشگاه‌ها ارسال شد.

سیف افزود: بر اساس کارنامه ارائه شده، هر دانشگاه می‌تواند جایگاه خود را در عرصه کشوری بداند و برای ارتقاء جایگاه خود برنامه‌ریزی کند و بر همین اساس، سال‌های آینده این کارنامه به شکل عمومی انتشار خواهد یافت.

مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم گفت: برای ایجاد انگیزه و تشویق مدیران مراکز ارتباط با جامعه دانشگاه‌ها و ترویج فرهنگ ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها؛ امروز در آیینی مراکز ارتباط با جامعه و صنعت برتر و اعضای هیئت علمی که بیشترین قرارداد را با حوزه کاربرد داشتند معرفی و تجلیل می شوند.

گفتنی است؛ سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه با عنوان ساجد از طریق پیوند sajed .msrt.ir قابل دسترسی است.