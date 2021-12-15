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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۵

مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم:

سامانه ساجد در ۷۰ دانشگاه کشور راه‌اندازی شد

سامانه ساجد در ۷۰ دانشگاه کشور راه‌اندازی شد

مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم از راه اندازی سامانه ساجد در ۷۰ دانشگاه کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد سعید سیف صبح امروز در گردهمایی سراسری مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها که در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران، برگزار شد، گفت: هم‌اکنون ۱۶۰ نیاز پژوهشی ملی و استانی در سامانه ساجد ثبت شده است و همه دانشگاه‌های کشور به این اعلام نیازها دسترسی دارند.

وی افزود: این اقدام مثبتی بود که مورد استقبال دانشگاه‌های کشور قرار گرفته است همه دانشگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط به این اعلام نیازها دسترسی دارند و می‌توانند راهکارهای خود را ارائه کنند.

مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه سامانه ساجد در هفتاد دانشگاه کشور راه‌اندازی شده است، گفت: این دانشگاه‌ها برای مدیریت قراردادهای پژوهشی و دریافت نیازهای سازمان‌ها و صنایع از این سامانه یکپارچه استفاده می‌کنند

سیف تاکید کرد: دانشگاه‌ها باید به مسائل بومی خود مانند مسائل زیست محیطی و کشاورزی حساس باشند و در این زمینه نقش موثر خود را ایفا کنند، که برای تحقق این وظیفه دانشگاه‌ها، تقویت مراکز ارتباط با جامعه و صنعت نقشه محوری دارد.

مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم افزود: تقویت بخش ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه ها برای وزارت علوم بسیار مهم است و در همین راستا برای نخستین بار کارنامه عملکرد دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها از نظر میزان قراردادهای پژوهشی، حجم این قراردادها و نسبت آن با تعداد اعضای هیئت علمی تهیه و به روسای دانشگاه‌ها ارسال شد.

سیف افزود: بر اساس کارنامه ارائه شده، هر دانشگاه می‌تواند جایگاه خود را در عرصه کشوری بداند و برای ارتقاء جایگاه خود برنامه‌ریزی کند و بر همین اساس، سال‌های آینده این کارنامه به شکل عمومی انتشار خواهد یافت.

مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم گفت: برای ایجاد انگیزه و تشویق مدیران مراکز ارتباط با جامعه دانشگاه‌ها و ترویج فرهنگ ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها؛ امروز در آیینی مراکز ارتباط با جامعه و صنعت برتر و اعضای هیئت علمی که بیشترین قرارداد را با حوزه کاربرد داشتند معرفی و تجلیل می شوند.

گفتنی است؛ سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه با عنوان ساجد از طریق پیوند sajed .msrt.ir قابل دسترسی است.

کد مطلب 5376219
مهتاب چابوک

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    نظرات

    • اراکی IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
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      پاسخ
      اسم گذاری های مسیرتان تمامی نداره؟ ساجد دانشگاه آزاد هم داره و کارش چیز دیگر است، شما هم همنام درست کردید؟!!! ساجد، سجاد، ثنا، سنا، ... ادارات دولت صاحب و برنامه ریز ندارند؟ اینهمه سایت و سامانه هم نام درست کردید...

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