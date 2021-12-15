فولاد خوزستان مظلوم ترین تیم در لیگ برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام چهارشنبه شب در نشست خبری بعد از دیدار «گل گهر سیرجان – فولاد خوزستان» نوان کرد: می‌دانستیم که امروز بازی سخت و جانداری خواهیم داشت، به خاطر اینکه هر دو تیم با برنامه و تاکتیکی بازی می‌کنند.

وی ادامه داد: به باشگاه گل‌گهر به خاطر شرایطی که در فوتبال حرفه‌ای فراهم کردند تبریک می‌گویم. یک باشگاه کاملاً حرفه‌ای و تیم خیلی خوب و منسجمی دارند. با اینکه فقط سه فصل در لیگ برتر هستند، یکی از بهترین تیم‌های فوتبال ایران به شمار می آیند.

نکونام ادامه داد: زمانی که من امسال وارد تیم شدم، توانستیم ۲ بازیکن بگیریم، تیم ما نتوانست بازیکن بگیرد و ۶ بازیکن از دست دادیم.

وی گفت: برای بازی امروز مصدومان زیادی داشتیم اما تیم‌مان نشان داد با برنامه بازی می‌کند. برنامه‌مان در زمین مشخص بود و می‌دانستیم در زمین چی می‌خواهیم.

نکونام بیان کرد: می‌دانستیم یک بازی سخت پیش رو داریم، گل گهر تیم خوبی است و باید خیلی خوب و با تمرکز بالا روبریشان بازی بکنیم.

سرمربی تیم فولاد افزود: فکر می‌کنم به غیر از موقعیتی که از کنارها ارسال می‌شد، موقعیتی به تیم حریف ندادیم و توانستیم کنترلشان بکنیم.

وی گفت: اگر باهوش بودیم در ضد حملات با توجه به شرایطی که داشتیم می‌توانستیم به گل برسیم و موفق به زدن گل دوم بشویم اما بچه‌هایمان تمام تلاش‌شان را کردند.

نکونام بیان کرد: این برد مبارک هوادارانمان و مردم خوزستان باشد؛ این سه امتیاز بعد از سه نتیجه مساوی، بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به اینکه در فوتبال شرایط به گونه‌ای است که باید تا آخرین روز بجنگیم، تا در نیم فصل آسیب دیدهایمان به تیم برسند و برای ادامه لیگ آماده بشویم، افزود: در لیگی که تیم‌ها ۴ روز و ۵ روز بازی می‌کنند، مظلوم‌ترین تیم، تیم ماست، با همه تیم‌های لیگ شرایط نابرابری داریم. خوشحالم از اینکه توانستیم تیم خوب و حرفه‌ای گل‌گهر را شکست بدهیم، کار بزرگی انجام شد و امیدوارم که این روندمان ادامه داشته باشد.

وی در مورد حواشی بازی گفت: حواشی بازی به دلیل اخراجی که انجام شد طبیعی بود و این اعتراضات به کارت قرمز یک مساله طبیعی در فوتبال است. هر دو تیم حق داشتند چرا که تصمیم در یک لحظه می‌تواند به ضرر هر دو تیم رقم بخورد.

در هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران تیم گل‌گهر در ورزشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی ۱ بر ۰ در برابر تیم فولاد خوزستان مغلوب شد.