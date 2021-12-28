تیراندازی در ایالت کارولینای شمالی آمریکا/ ۸ نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اِس، در حادثه تیراندازی در منطقه «دِنور» (Denver) واقع در ایالت کارولینای شمالی در آمریکا، ۵ نفر از جمله ضارب مسلح کشته شدند.

پلیس آمریکا در این باره اعلام کرد که ضارب در جریان درگیری متقابل با نیروهای امنیتی از پای درآمد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در این حادثه همچنین ۳ نفر از جمله یک افسر پلیس زخمی شده است.

پلیس از آغاز تحقیقات پیرامون این حادثه خبر داد.

هنوز درباره انگیزه احتمالی وقوع این تیراندازی اطلاعی در دست نیست.

آزادی خرید و فروش انواع سلاح و حمل آن در آمریکا یکی از عوامل اصلی بروز چنین حوادثی محسوب می‌شود که در اثر آن سالیانه صدها نفر در این کشور کشته و زخمی می‌شوند.